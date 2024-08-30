Латвийский союз свободных профсоюзов (LBAS) предлагает сэкономить средства госбюджета, ликвидировав советы государственных компаний, а также сократив количество членов правлений таких предприятий. Ранее с критикой системы управления государственными обществами капитала - в контексте необходимости сокращения затрат на госаппарат - выступил президент страны Эдгар Ринкевич.

Профсоюзы призывают к ревизии советов и правлений госкомпаний

Правление Латвийского союза свободных профсоюзов приняло решение обратиться к законодателям - Сейму - с предложением внести изменения в нормативные акты, предусматривающие оценку и ликвидацию советов в компаниях с государственным капиталом, включая их дочерние предприятия, а также высшие учебные заведения.

Кроме того, профсоюзы предлагает рассмотреть возможность сокращения числа членов правлений таких компаний.

"Оборот не может быть единственным критерием для существования советов в компаниях с государственным капиталом", — отмечает LBAS, указывая на то, что к государственным обществам капитала применяются отличные от частных компаний условия.

LBAS считает, что следует также оценить ежемесячные вознаграждения членов советов, особенно в случаях, когда работа не является регулярной, но зарплата все равно выплачивается.

LBAS также убежден, что недопустимо, чтобы одни и те же лица одновременно занимали посты членов правлений и советов разных компаний, особенно в конкурирующих компаниях.

Кроме того, профсоюы полагают, что государственные компании не должны делать пожертвования, а должны выплачивать дивиденды государству, чтобы ужн государство перераспределяло их на нужды и приоритеты.

Дивиденды могли бы направляться на такие бюджетные приоритеты, как образование, здравоохранение, повышение заработной платы работников, связанных с инфраструктурой железных дорог, тем самым уменьшая государственные расходы и экономя бюджетные средства, считает LBAS.

А что думают политики?

Вопрос о том, насколько оправданы высокие зарплаты членов советов и правления государственных компаний, актуализировался еще на прошлой неделе и на политическом уровне.

На этой неделе стало известно, какие зарплаты предложены членам правления создаваемой на базе Латвийского радио и Латвийского телевидения Latvijas Sabiedriskais medijs (LSM). Выяснилось, что глава правления будет получать более 10 тысяч евро, а четыре члена правления - более 9 тысяч евро в месяц. Это больше, чем зарабатывают первые лица государства, включая президента страны. Этот факт не ускользнул от внимания президента Эдгара Ринкевича, который сказал, что такие зарплаты не обоснованы, и непонятно также, почему в правлении будут работать именно пять человек. Также президент сказал, что решение о сдерживании зарплат в госсекторе должно касаться и целого ряда государственных компаний и их руководства. Ринкевич также указал на то, что есть вопросы к модели управления больницами, в которых также есть советы и правления. Известно, что сейчас государство взяло курс на то, чтобы перенять региональные больницы, и, возможно, объединить их юридически с крупными университетскими стационарами.

Фактически президент Эдгар Ринкевич задался вопросом, всегда ли оправдана система управления государственными компаниями, опирающаяся на советы и правления?

На критику президента наиболее явно отреагировала одна из коалиционных политических сил - Союз "зеленых" и крестьян (СЗК). Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) заявил, что следовало бы пересмотреть вознаграждения, которые получают люди в государственных обществах капитала. По словам политика, пока коалиция этот вопрос не рассматривала, однако "нужно смотреть, как государственные общества капитала могли бы эффективнее тратить свои ресурсы".

Во вторник, 27 августа, правительство Эвики Силини ("Новое Единство") приняло решение притормозить рост зарплат в государственном управлении. В 2025 году рост зарплат не может составить более 2,6%, решил Кабинет министров. Исключение сделано для системы внутренних дел, поскольку это связано с приоритетом государства - национальной безопасностью. Также и государство, и самоуправления смогут все же в исключительных случаях повышать зарплаты, если речь идет о необходимых специалистах.

Поводом для решения о сдерживании роста зарплат в госсекторе стала, в том числе, информация Банка Латвии. По данным Центробанка страны, за семь месяцев года зарплаты в госсекторе возросли на 18%, частный сектор не поспевает за такой динамикой, и это плохо сказывается на конкурентоспособности экономики. К тому же правительство взяло курс на экономию, поскольку сбор поступления налогов в госбюджет отстает от плана, и по мнению Банка Латвии, есть риск не вписаться в установленный "потолок" дефицита бюджета - 3% от ВВП. Все это и дало старт дискуссии о затратах на содержание госсектора. Правительство приняло решение приостановить рост зарплат, а не "замораживать" зарплаты - хотя такие призывы тоже звучали.

На повестке дня остается, во-первых, вопрос о вознаграждениях руководства государственными компаниями, а также эффективность системы советов и правлений. Во-вторых, с возвращением Сейма с каникул на следующей неделе актуализируется вопрос о вознаграждениях избираемых политических должностных лиц - министров, депутатов и так далее: следует им приостановить или полностью заморозить свои зарплаты.

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