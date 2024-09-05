В первом полугодии услуги неотложной помощи для жителей Латвии стоили на 8 миллионов больше, чем планировалось, а общий дефицит государственного бюджета на предоставленные больницами услуги превысил 20 миллионов евро. Это усложняет работу всех больниц и увеличивает риски пациентов получить помощь слишком поздно, предупреждает Латвийское общество больниц. Об этом пишет LSM.lv.

В четверг, 5 сентября, Латвийское общество больниц планирует обсудить эту проблему с Министерством здравоохранения и Национальной службой здравоохранения.

Несколько региональных больниц ранее сообщали, что за первые три месяца этого года большая часть оплаченных государством квот на медицинские услуги уже была потрачена.

Таким образом, финансирование или квоты на различные амбулаторные услуги более чем недостаточны.

Данные свидетелствуют о том, что общая сумма услуг, не покрываемых госююджетом, но предоставляемых пациентам в больницах, уже превышает 20 миллионов евро за полгода. Это означает переработку. Образуются очереди, и поэтому некоторые пациенты приходят в отделения неотложной помощи. Проблема грозит в ближайшие годы сильно повлиять на планирование работы больниц и обслуживание пациентов, пояснил руководитель Латвийского общества больниц Евгений Калейс.

"Услуги ограничены, мы пишем очереди, и очереди уже начинают растягиваться на следующий год. Это означает, что в следующем году, особенно в начале года, мы будем лечить пациентов этого года. Пациенты следующего года, нуждающиеся в обследовании, уходе и лечении, получат помощь только во второй половине гола или даже еще через год. Так как существуют жесткие ограничения и получатели неотложной помощи перерасходовали те средства, которые предназначены для других услуг. Поскольку вы не можете не оказать неотложную помощь, скажем так", - пояснил Калейс.

В этом году ситуация более выражена, чем в прошлом, потому что, по словам Калейса, планирование не соответствует прошлогодним показателям и реальной ситуации и потребностям на этот год.

Больничный сектор ждет решения от Национальной службы здравоохранения. Ранее прозвучала информация о том, что отрасль может рассчитывать на дополнительные 7 миллионов евро, но общий дефицит превышает 20 миллионов евро за первую половину 2024 года.

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