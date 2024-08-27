"Люди говорят, что квоты заканчиваются - они не заканчиваются, деньги есть, они зарезервированы, они не потрачены. Деньги берутся из осени и лета, тратятся, например, весной, тем самым на лето и осень денег становится меньше, а очереди увеличиваются", - заявил в программе Spried ar Delfi министр здравоохранения Хосам Абу Мери, объясняя ситуацию с очередями на оплачиваемые государством медицинские услуги.

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