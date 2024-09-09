Решение о полном переходе LTV7 на вещание только на государственном языке со следующего года принято в ходе совместных дискуссий с Советом общественных электронных СМИ (SEPLP) на основании данных об охвате аудитории линейного канала, сообщила агентству LETA представитель Латвийского телевидения (LTV) Анита Янсоне.

Янсоне отмечает, что новостная передача "Сегодня вечером. LSM+ новости" - единственная регулярная передача LTV на русском языке.

LTV отмечает, что данные об охвате аудитории по-прежнему подтверждают стабильно растущий спрос на контент LSM+ в интернете - на портале и в социальных сетях. Поэтому и впредь эти каналы будут основными для обращения к нацменьшинствам.

Кроме того, LTV отмечает, что LSM+ продолжает работу, предлагая аудитории контент на английском, русском, украинском, белорусском и польском языках.

LTV отмечает, что цель и задача телевидения по-прежнему состоит в обеспечении эффективной и целенаправленной коммуникации с представителями разных национальностей, в том числе с аудиторией латвийских нацменьшинств, с целью ее вовлечения в информационное пространство Латвии, поэтому сейчас нет причин принимать решение об изменениях в работе LSM+.

Как сообщалось, в четверг SEPLP принял поправки к концепции мультимедийной платформы национальных меньшинств, утвердив план, согласно которому с 2025 года LTV7 будет предоставлять контент только на государственном языке, сообщил член совета Янис Эглитис в своем твиттере.

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