"Мы пытаемся фактически замять [произошедшее], спрятать под подушку и сделать вид, что ничего не произошло," — так бывший государственный секретарь Министерства обороны Янис Гарисонс оценил в понедельник, 9 сентября, в программе "Панорама" Латвийского телевидения коммуникацию ответственных служб по поводу прилета и падения российского дрона "Shahed" в Латвии.

Гарисонс сказал, что в целом коммуникация ответственных служб по поводу прилета и падения дрона в Латвии оставила больше вопросов, чем ответов.

По его словам, если это действительно боевой дрон, и официальные лица об этом знают, общественность должна быть в курсе.

"Если посмотреть на карту, то этот дрон мог лететь и над Резекне," — отметил Гарисонс, добавив, что должен быть произведен анализ рисков, чтобы объяснить, почему было решено не сбивать дрон.

Кроме того, ему трудно представить, почему было принято решение не сбивать беспилотник, если было известно, что это боевой дрон с 90 килограммами взрывчатки, и он летел над населенным пунктом.

"Это слишком большие риски," — сказал Гарисонс.

"Вооруженные силы сейчас играют со своей репутацией," — заявил он, комментируя способ коммуникации вовлечённых лиц.

Гарисон также подчеркнул, что официальные лица должны были назвать тех, кто принял конкретное решение, и объяснить, чего нам не хватает, чтобы действовать соответствующим образом.

"Притворяться, что у нас всё хорошо, в данном случае неуместно," — сказал бывший госсекретарь министерства, добавив, что необходима общая оценка того, что и какой момент было зафиксировано, поскольку "дроны станут самым большим вызовом в будущем".

Как уже сообщалось, в субботу в Резекненском крае обнаружены обломки прилетевшего из Беларуси российского беспилотного летательного аппарата военного назначения, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.

Потерпевший крушение в Гайгалавской волости Резекненского края российский дрон был начиненным взрывчаткой беспилотником типа Shahed, признало сегодня руководство Национальных вооруженных сил (НВС).

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !