Министерство иностранных дел (МИД) будет ждать реакции Москвы на протест Латвии в связи с упавшим в Резекненском крае российским военным дроном типа Shahed, заявила министр иностранных дел Байба Браже в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

По ее словам, в понедельник представителю российского посольства были представлены доказательства и визуальные материалы, и ожидается, что информация будет передана в Москву. Отвечая на вопрос о заявлении представителя посольства, что Россия не имеет отношения к упавшему беспилотнику, Браже сказала, что "то, что говорится публично, они решают сами".

МИД будет ждать реакции Москвы и ее дальнейших шагов. Латвия, в свою очередь, проинформировала своих партнеров об инциденте и планирует дальнейшие действия.

Как сообщалось ранее, в понедельник в МИД прибыл поверенный в делах посольства России, которому был выражен категорический протест Латвии в связи со упавшим в субботу, 7 сентября, в Резекненском крае российским военным беспилотным летательным аппаратом типа Shahed, оснащенным взрывчаткой, который вошел в воздушное пространство Латвии со стороны Беларуси.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !