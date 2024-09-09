Президент Эдгар Ринкевич созвал во вторник, 10 сентября, в 8.00 заседание Совета по национальной безопасности (СНБ) в связи с упавшим в Гайгалавской волости российским беспилотником

Как сообщалось ранее, дрон, упавший 7 сентября в Гайгалавской волости Резекненского края, был беспилотником типа "Shahed" , оснащенным взрывчаткой, сообщило руководство Национальных вооруженных сил (НВС) на пресс-конференции в понедельник.

После крушения беспилотник был деактивирован НВС и в настоящее время проходит углубленный анализ. Боеголовка беспилотника не взорвалась. Анализ также покажет, использовались ли при создании беспилотника западные детали.

По словам руководства НВС, по доступной информации, появление беспилотника в Латвии не следует рассматривать как открытую военную эскалацию против Латвии и беспилотник не был нацелен на Латвию. На протяжении всего инцидента латвийские силы обороны отслеживали ситуацию в сотрудничестве с партнерами по НАТО. Беспилотник прилетел в Латвию из Беларуси.

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