Европейское финансирование реализации проекта Rail Baltica на ближайшие годы исчерпано, и проекту предстоит искать возможности привлечения средств из других источников. Поэтому, следует искать возможности публично-частного партнерства, обсуждали на заседании Комиссии Сейма по государственным расходам и ревизии во вторник, 10 сентября.

Переговоры о финансировании проекта Rail Baltica с привлечением частных инвесторов начнутся в конце года, и уже есть компания из Канады – с которой налаживается диалог. Но таких компаний из частного сектора нужно несколько.

На текущий момент Латвия привлекла 1,4 миллиарда евро для реализации проекта Rail Baltica, включая софинансирование государства. Европейское софинансирование составляет 85%.

В этом году Латвия получила дополнительные 364 миллиона евро на строительство основной трассы. Чтобы освоить эти средства, потребуется больше финансирования из государственного бюджета, и уже принято решение искать частных инвесторов.

Финансовый директор глобальных проектов RB Rail Оярс Даугавиетис сообщил, что заключен контракт с канадской компанией для изучения возможностей применения государственно-частного партнерства.

"Мы начали переговоры по Рижскому участку. Пока из них следует, что возможность продолжать переговоры имеется. Каковы детали – это следующий шаг, который планируется обсудить в конце этого года, в ноябре или декабре", – объяснил Даугавиетис.

Одновременно необходимо договориться с Министерством сообщения о том, какие части проекта представляют интерес для дальнейшего движения в этом направлении. Даугавиетис также добавил, что один частный партнер не сможет покрыть весь объем, поэтому нужно искать несколько вариантов. Переговоры с потенциальными частными инвесторами могут состояться в конце этого года.

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