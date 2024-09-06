Партия "Латвия на первом месте" (ЛПМ) призывает другие оппозиционные партии присоединиться к сбору подписей за отставку министра сообщения Каспарса Бришкенса ("Прогрессивные"). Об этом заявил агентству LETA руководитель парламентской фракции "Латвии на первом месте" Айнар Шлесерс.

"Правительство должно решить, будет ли оно защищать Бришкенса или нет, потому что ему пора покинуть Министерство сообщения", - сказал Шлесерс, добавив, что о решении начать сбор подписей во время сегодняшней встречи он информировал и президента Эдгара Ринкевича.

Как указал Шлесерс, Бришкенс находится в ситуации конфликта интересов, поскольку он в течение нескольких лет был причастен и к работе airBaltic, и к проекту Rail Baltica, и сейчас не старается разрешить ситуацию, а пытается "скрыть свою халатность".

Шлесерс выразил надежду на то, что подписи будут собраны быстро и уже в следующий четверг в Сейме состоится голосование о выражении недоверия министру.

Руководитель фракции "Стабильности" в Сейме Алексей Росликов сообщил агентству LETA, что члены фракции поддержат сбор подписей.

В свою очередь оппозиционный "Объединенный список" (ОС) после встречи с министром на этой неделе заявил, что обратится в прокуратуру, так как последние решения правительства в отношении "airBaltic" вызвали серьезную обеспокоенность по поводу возврата сотен миллионов евро налогоплательщиков, соблюдения принципов хорошего управления и будущего компании.

В ходе встречи представители "Объединенного списка" не получили четкого ответа на вопрос о том, будут ли и в каком объеме возвращены вложенные налогоплательщиками в "airBaltic" средства, поэтому партия намерена обратить на это внимание генерального прокурора.

Ринкевич встретится с Бришкенсом и главами всех парламентских фракций

Как следует из распорядка дня президента страны Эдгара Ринкевича, он встретится с министром сообщения Каспаром Бришкенсом в понедельник, 9 сентября. Ранее президент подверг министра критике за "провал коммуникации" в информировании общества о ситуации вокруг национальной авиакомпании airBaltic. Вопросы вызывает и предложения Министерства сообщения по дальнейшей реализации проекта Rail Baltica.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") ранее заявила, что ждет объяснений Бришкенса в связи с неудачной коммуникацией, но дала понять, что пока речь об утрате доверия к министру с ее стороны - то есть, об отставке - речь не идет.

Параллельно Ринкевич в пятницу, 6 сентября, начал раунд встреч с главами парламентских фракций, приуроченный к началу осенней сессии Сейма. В пятницу, 6 сентября, в Рижском замке побывали Айнар Шлесерс, а также глава парламентской фракции "Прогрессивных", к которой принадлежит и Бришкенс - Андрис Шуваев. В понедельник, 9 сентября, состоится встреча с глава фракции "Объединенного списка" Эдгаром Таварсом, во вторник, 10 сентября - с главой премьерского "Нового Единства" Эдмундсом Юревицсом, в пятницу, 13 сентября - с главой фракции Союза "зеленых" и крестьян Харийсом Рокпелнисом.

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