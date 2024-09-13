Латвия продолжит участвовать в восстановлении Украины, поддерживая наиболее уязвимые группы населения и восстанавливая социальную инфраструктуру Черниговской области - больницы, школы, жилые дома, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня во время встречи с руководителем Черниговской области Вячеславом Чаусом и местными жителями.

Как сообщили в Государственной канцелярии, премьер-министр посетила село Ягодное, которое почти месяц было оккупировано российской армией в начале полномасштабного вторжения в Украину. Более 300 жителей села, включая детей, содержались в плену в нечеловеческих условиях и подвергались пыткам в подвале местной школы, при этом 11 человек погибли.

В настоящее время в селе ведутся восстановительные работы, которые финансирует Латвия.

Во время визита премьер-министр открыла построенный на финансирование Латвии модульный дом, в котором будет проживать семья с пятью детьми из Алчевска Луганской области.

"Латвия всегда будет другом Украины. Очень важно, что восстановление Украины происходит уже сейчас и люди получают помощь, не дожидаясь окончания войны. Мы непременно продолжим поддерживать восстановление Украины, особенно Черниговской области", - сказала премьер-министр, отметив, что в этом году в селе Ягодное будет завершено строительство еще нескольких модульных домов и восстановление разрушенных зданий.

В Чернигове премьер-министр посетила областную детскую больницу, где также ведутся работы по восстановлению. При поддержке Латвии в больнице ремонтируется пищеблок, установлено оборудование, предоставленное Министерством здравоохранения и латвийскими больницами, а в этом году начнется строительство хирургического отделения для новорожденных.

Премьер-министр отметила, что в восстановлении Черниговской области принимают участие не только правительство Латвии и самоуправления, но и неправительственные и благотворительные организации, такие как "Ziedot.lv", "Предприниматели за мир", "Твои друзья" и другие. "Это совместная работа латвийского народа и украинцев", - подчеркнула Силиня.

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