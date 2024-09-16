В государственных обществах капитала следует сократить число членов советов, а некоторые советы можно было бы объединить, заявил агентству LETA председатель фракции премьерского "Нового Единства" в Сейме Эдмундс Юревицс.

"Если мы посмотрим на государственные общества капитала, то улучшения должны внедряться постоянно,

которое решит все проблемы", — ответил Юревиц на вопрос о том, нужно ли отказаться от советов государственных обществ капитала.

В то же время политик отметил, что в ходе обсуждений во фракции был сделан вывод, что оставить нынешнюю модель обществ капитала нельзя. Выражая личное мнение, Юревицс указал, что в советах госпредприятий следует сократить количество членов.

Также необходимо оценить, нужны ли советы во всех обществах капитала. "Конечно, есть места, где советы необходимы в соответствии с руководящими принципами Организации экономического сотрудничества и развития", — напомнил он.

Председатель фракции "Нового Единства" в Сейме пояснил, что, возможно, не каждой больнице необходим собственный совет. Например, можно было бы создать общий совет. "Возможно, мы могли бы рассмотреть вопрос о централизации в этой области", — считает депутат. По его мнению, также ненормально, что один человек может одновременно состоять в нескольких советах обществах капитала, и этот вопрос планируется рассмотреть в течение ближайших шести месяцев.

Ранее председатель оппозиционной парламентской фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс

заявил, что в контексте государственного бюджета на следующий год необходимо пересмотреть необходимость советов государственных обществ капитала, включая советы вузов.

Инициатором дискуссии о фактическом реформировании системы государственных предприятий выступил президент Латвии Эдгар Ринкевич. Вскоре президент подаст в Сейм соответствующую законодательную инициативу.

"Цель — временно заморозить зарплаты членов правлений и советов", — заявил Ринкевич, добавив, что это обеспечит баланс между государственными обществами капитала и частным сектором.

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