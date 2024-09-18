Уже на ближайших выборах в Сейм, которые состоятся в 2026 году, дизайн избирательного бюллетеня может быть изменен. Новый дизайн изменит и привычную для избирателей практику расставления плюсов и вычеркиваний кандидатов в депутаты - это связано с тем, что отметки в бюллетене будут считываться цифровым образом. Если сейчас избиратель ставит "плюс" в ромбике напротив имени и фамилии симпатичного ему кандидата или вычеркивает имя и фамилию несимпатичного, то в бюллетене нового дизайна напротив фамилии и имени каждого кандидата будут стоять ячейки (кружки) разного цвета.