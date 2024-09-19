НАТО должно иметь возможность сбивать российские дроны, которые залетают на территорию стран-членов организации, заявил в интервью американскому агентству Bloomberg находящийся с визитом в США президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Сегодня у НАТО отсутствует единый подход к тому, как реагировать на российские дроны.

"НАТО должно адаптироваться к новой реальности, и мы должны сбивать дроны", — заявил президент Ринкевич в интервью Bloomberg в четверг. "Нам нужно защищать территорию альянса", — подчеркнул латвийский президент.

Напомним, что министры обороны Латвии, Польши и Румынии подписали совместное письмо к союзникам, в котором подчеркнули необходимость немедленного введения модели ротации ПВО НАТО, а также усиления деятельности НАТО по сдерживанию, наблюдению, разведке и воздушному патрулированию на восточном фланге альянса.

Потерпевший крушение в субботу, 7 сентября, в Гайгалавской волости Резекненского края российский дрон был был начиненным взрывчаткой беспилотником типа Shahed, сообщило руководство Национальных вооруженных сил (НВС).

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