НАТО необходимо изменить процедуры поднятия истребителей в воздух, такое мнение во вторник, 10 сентября, высказал в Рижском замке президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя инцидент с российским беспилотником, залетевшим в субботу, 7 сентября, в Резекненский край.

Отвечая на вопрос, почему 7 сентября не были подняты в воздух истребители НАТО, президент пояснил, что они находятся под командованием НАТО, и ни командир Национальных вооруженных сил Латвии (НВС), ни другие государственные должностные лица не могут отдавать им прямые приказы. Такой порядок действует с момента вступления Латвии в альянс.

Ринкевич объяснил, что для того, чтобы поднять эти истребители в воздух, нужно предпринять определенные модели и алгоритмы действий. Президент отметил, что не может их раскрыть, так как они засекречены, однако, исходя из совместной пресс-конференции НВС и Министерства обороны, проведенной в понедельник, ясно, что отдельные элементы, позволяющие использовать истребители, задействованы не были.

"Правильно ли это? Нет. Мы видим, что, например, Польша и Румыния поступили иначе, подняв в воздух свои национальные истребители," — сказал журналистам президент Латвии.

Говоря о том, что можно изменить, Ринкевич указал, что посол Латвии поднял этот вопрос в совете НАТО, поскольку нужно уточнить общую политику действий НАТО в таких ситуациях. Президент акцентировал, что на саммитах альянса в Вильнюсе и Вашингтоне было решено, что в дополнение к обычному патрулированию воздушного пространства над странами Балтии и Восточным флангом НАТО должна быть развернута миссия по защите воздушного пространства. Он пояснил, что это будут дополнительные самолеты, которым будет предоставлено право и оборудование для действий "намного жестче".

"Эти решения уже приняты, но они требуют дополнительного присутствия союзников. Решения находятся в процессе исполнения, и мы призываем их усилить. Мы видим, что подобные инциденты становятся все более частыми, будь то Румыния, Польша или Латвия. Нельзя исключить, что, например, завтра это может быть Литва, Словакия или какая-либо другая страна, находящаяся относительно близко к Украине," — сказал президент Латвии.

Ринкевич призвал учитывать еще один аспект — против дронов не используют дорогие системы противовоздушной обороны, а, например, автоматическое оружие и пулеметы. Президент отметил, что "мы не полностью незащищены". Он также подчеркнул, что в связи с тем, что российский дрон вошел в территорию Латвии, министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") инициировал проведение проверки действий Национальных вооруженных сил (НВС).

"Поэтому я хочу дождаться, какими будут результаты этой проверки, и посмотреть, появятся ли еще какие-либо факты. Сегодня на заседании Национального совета по безопасности мы рассматривали промежуточный отчет, который не является завершенным отчетом по расследованию или проверке," — сказал Ринкевич.

Президент упомянул, что на заседании Совета по национальной безопасности инцидент, произошедший в Латгалии, обсуждался подробно, были заслушаны министр обороны, министр внутренних дел, командиры НВС, командиры Военно-воздушных сил Латвии и представители учреждений безопасности. На заседании был сделан вывод, что такие инциденты требуют серьезной оценки существующей процедуры и алгоритмов.

По словам Ринкевича, достигнута договоренность, что в течение месяца будут усовершенствованы алгоритмы действий как для НВС, так и в сотрудничестве с системой внутренних дел. Президент отметил, что 7 сентября НВС произвели основные действия, однако необходимо совершенствовать как процедуры, так и решить более широкие вопросы, такие как улучшение видимости воздушного пространства.

"Есть конкретные меры, которые НВС уже сейчас предпринимает. Будут направлены дополнительные силы. Также нужно рассмотреть, что делать с теми возможностями, которые помогут контролировать всю Восточную границу, однако мы также обсуждали вопросы, на которые в данный момент не можем повлиять," — сказал президент.

Ринкевич отметил, что Латвия заказала системы противовоздушной обороны, но сроки поставки по независящим причинам задерживаются, поскольку в очереди находятся многие страны. Поэтому, как подчеркнул президент, необходимо искать дополнительные возможности для защиты от подобных потенциальных ситуаций в будущем.

"[В таких ситуациях] решения должны приниматься быстро, на месте. В такой момент нужно уметь идентифицировать, что это не дельтаплан. У нас есть определенные трудности при помощи радара точно определить, что это за летящий объект. Радар не показывает информацию, что это беспилотный летательный аппарат," — пояснил Ринкевич.

Президент сказал, что Совет по нацбезопасности вернется к рассмотрению этого вопроса через месяц. Ринкевич выразил надежду, что сегодняшнее обсуждение помогло как государственным должностным лицам, входящим в Совет по нацбезопасности, лучше понять ситуацию, так и руководству НВСС сформировать представление о том, что нужно делать дальше.

Отвечая на вопрос о том, как он оценивает коммуникацию ответственных министерств и учреждений с общественностью, Ринкевич признал, что ему этот вопрос в контексте разных тем задают в Рижском замке почти каждую неделю. Он сказал, что не хочет давать длинные ответы, но подчеркнул, что это не обычная ситуация — от общества поступает "абсолютно обоснованное и легитимное" требование разъяснить ситуацию.

"Конечно, часть из этих ответов не может быть раскрыта по объективным причинам. К сожалению. У нас есть различные планы и процедуры действий на уровне НАТО. Некоторые из этих процедур классифицированы, конфиденциальны, а некоторые — секретны. Также наши действия по многим вопросам классифицированы, поскольку это показывает установленную модель поведения НВСС," подчеркнул президент.

Ринкевич отметил, что есть несколько вопросов, которые можно было бы разъяснить подробнее, но он надеется, что все извлекли уроки из этой ситуации. Речь, по его словам, идет не только о том, что нужно делать и какие улучшения необходимы, но и о том, как общаться с людьми. По словам президента, если человек уверен в том, что он делает и почему, но не объясняет это окружающим, не стоит удивляться, что возникают "обоснованная буря недовольства" и множество вопросов.

Ринкевич подчеркнул, что есть три задачи. Во-первых, нужно подготовиться к возможным подобным ситуациям и извлечь уроки из 7 сентября. Во-вторых, речь идет о среднесрочных и долгосрочных действиях, связанных с приобретением упомянутых систем противовоздушной обороны. В-третьих, необходимо вести переговоры с НАТО о совместной политике действий в таких ситуациях.

Как уже сообщалось, в субботу, 7 сентября, в Резекненском крае обнаружены обломки прилетевшего из Беларуси российского беспилотного летательного аппарата военного назначения, это подтвердило Министерство обороны.

Потерпевший крушение в Гайгалавской волости Резекненского края российский дрон был начиненным взрывчаткой беспилотником типа Shahed, признало руководство Национальных вооруженных сил (НВС).

После падения дрон был деактивирован НВС, и в настоящее время проводится его углубленный анализ. Боевая часть дрона не взорвалась после его падения.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !