Латвийские возможности идентифицировать беспилотники, залетевшие на территорию страны - ограничены, признала во вторник, 10 сентября, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), сообщает агентство LETA.

Глава правительства напомнила, что утром во вторник Совет по национальной безопасности под руководством президента Эдгара Ринкевича обсудил меры по эффективному противодействию угрозам, создаваемым беспилотниками.

Силиня пояснила, что к инцидентам, при которых дроны иностранных государств залетают на территорию Латвии, следует воспринимать серьезно.

"Это угроза", - сказала Силиня, акцентировав, что в связи с упавшим 7 сентября в Гайгалавской волости Резекненского края и оснащенным взрывчаткой российским дроном типа Shahed, Национальные вооруженные силы (НВС) действовали согласно процедурам.

В то же время премьер-министр признала, что возможности Латвии идентифицировать такие дроны - не абсолютные, они ограничены. Силиня напомнила, что Латвия уже вложила определенные средства, чтобы укрепить такие оборонные возможности.

"Сейчас мы договорились, что важно, чтобы Министерство обороны, НВС и Министерство внутренних дел усилили свои процедуры", — объяснила Силиня.

Премьер-министр указала также на то, что в связи с начатой Россией войной в Украине такие инциденты, когда в Латвию прилетает чужой дрон, скорее всего, будут повторяться.

Оценивая коммуникацию Министерства обороны и НВС с обществом в связи с инцидентом с дроном, премьер-министр сказала, что доверяет министру обороны и НВС, напомнив, что коммуникация с медиа происходила после устранения рисков. "Сначала нужно было устранить угрозу безопасности жителей", — добавила она.

Министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") отметил, что инцидент является очень серьезным, и сейчас оцениваются следующие шаги. "Это подтверждение того, что война продолжается, и необходимо продолжать поддержку Украины," — добавил он.

Спрудс акцентировал внимание на том, что он доверяет профессионалам НВС, которые действовали в соответствии с установленными процедурами. Однако будет и дана оценка тому, можно ли сделать их более эффективными.

Министр обороны рассказал, что необходимо усилить противовоздушную оборону на границе, а также укрепить защиту от дронов.

Также предусмотрено активное взаимодействие с союзниками. Спрудс уже связался с министрами обороны соседних стран. В среду, 11 сентября, у Спрудса запланирована встреча с командующим ВВС НАТО для обсуждения дальнейших действий.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Новое Единство") сказал, что в ближайшее время будет дана оценка и участию структур внутренних дел в реагировании на такие случаи.

Как уже сообщалось, в субботу в Резекненском крае обнаружены обломки прилетевшего из Беларуси российского беспилотного летательного аппарата военного назначения, это подтвердило Министерство обороны.

Потерпевший крушение в Гайгалавской волости Резекненского края российский дрон был начиненным взрывчаткой беспилотником типа Shahed, признало руководство Национальных вооруженных сил (НВС).

После падения дрон был деактивирован НВС, и в настоящее время проводится его углубленный анализ. Боевая часть дрона не взорвалась после его падения.

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