Во вторник, 10 сентября, под руководством Президента Латвии Эдгара Ринкевича в Рижском замке состоялось заседание Совета национальной безопасности. На заседании обсуждался вопрос, связанный с российским беспилотником военного назначения, который упал 7 сентября этого года в Гайгалавской волости Резекненского края.

Совет по национальной безопасности заслушал промежуточный отчет Министерства обороны и Национальных вооруженных сил (НВС) о проведенном расследовании.

Совет считает, что Министерство обороны и НВС в сотрудничестве с Министерством внутренних дел должны обновить и усовершенствовать необходимые процедуры для более эффективного противодействия угрозам безопасности, создаваемым беспилотными летательными аппаратами.

Совет также договорился ускорить дальнейшее развитие военных возможностей НВС и развертывание дополнительных систем противовоздушной обороны для укрепления защиты восточной границы.

Совет по нацбезопасности достиг договоренности о том, что Латвия на сегодняшнем собрании Североатлантического совета и в дискуссиях с союзниками подчеркнет необходимость ускоренной реализации современных систем противовоздушной обороны НАТО и ротационного присутствия сил НАТО на Восточном фланге, в соответствии с решениями саммитов НАТО.

Учитывая продолжающиеся военные действия России в Украине, где широко используются беспилотники, нельзя исключать возможность дальнейших инцидентов. В связи с этим жители Латвии призываются сохранять бдительность и своевременно сообщать о подозрительных ситуациях правоохранительным органам и компетентным учреждениям.

Оценка выводов углубленного расследования инцидента запланирована на следующем заседании Совета по национальной безопасности.

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