В инциденте с беспилотником Shahed, произошедшем в выходные, конкретные действия были оценены как наиболее безопасный способ реагирования, заявил сегодня утром в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" министр обороны Андрис Спрудс.

7 сентября начиненный взрывчаткой российский беспилотник Shahed, который был нацелен на Украину, но оказался в Латвии, упал в Гайгалавской волости Резекненского края. Латвийские Национальные вооруженные силы (НВС) следили за ситуацией, но не приняли решения ни сбить беспилотник, ни поднять в воздух дежурившие в Латвии истребители НАТО. Когда беспилотник упал, боеголовка, которая изначально не взорвалась, была деактивирована. По мнению руководства НВС, собранная на данный момент информация позволяет считать, что появление беспилотника в Латвии не следует рассматривать как открытую военную эскалацию против Латвии.

В интервью Спрудс еще раз подчеркнул, что инцидент был очень серьезным. Политик рассказал, что Латвия заметила беспилотник ночью еще на белорусской стороне и зафиксировала его прилет в Латвию.

На повторную просьбу объяснить, почему опасный беспилотник не был сбит, Спрудс ответил, что по низколетящим и небольшим объектам невозможно сразу определить, что это за беспилотник. Вооруженные силы в данном случае следовали процедурам, которым министр доверяет, и полагались на то, что эти процедуры будут соблюдены. Было решено, что именно этот способ реагирования является наиболее безопасным, добавил министр.

Комментируя первые заявления российской стороны о том, что разбившийся в Латвии беспилотник не был российским, латвийский министр подчеркнул, что не считает, что эти утверждения следует принимать на веру, поскольку уже установлено, что это был беспилотник типа Shahed, произведенный в России.

Спрудс согласился с тем, что после инцидента необходимо оценить, все ли было сделано в соответствии с требованиями, поэтому и было начато расследование и оценка. Он ожидает, что эти оценки будут завершены в относительно короткие сроки.

Завтра Спрудс встретится с командующим ВВС НАТО, а также планирует обсудить происходящее со своими коллегами из стран Балтии.

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