Комиссии по гражданской обороне самоуправлении Латгалии до сих пор не получили официальную информацию о прилете российского военного беспилотника в Латвию от Министерства обороны, заявил во вторник, 10 сентября, на пресс-конференции мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.

Политик назвал трагедией "неспособность Министерства обороны прямо объяснить произошедшее".

"На мой взгляд, министру обороны не нужно скрывать или пытаться замести под ковер то, что случилось", - сказал мэр Даугавпилса, добавив, что информация была необходима как обществу в целом, так и самоуправлениям, руководители которых преимущественно и возглавляют комиссии по гражданской защите.

По словам Элксниньша, до настоящего момента никто из Министерства обороны официально не связался ни с одним самоуправлением Латгалии, ни с какой-либо комиссией по гражданской защите и не предоставил информацию о произошедшем. Мэр Даугавпилса с иронией отметил, что руководителям самоуправлений также приходится читать заголовки новостей и смотреть пресс-конференции Министерства обороны.

"Вот это трагедия, которая указывает на неспособность взять на себя управление кризисом и кризисной коммуникацией", — заявил политик, отметив, что самоуправления хотели бы получить информацию о том, необходимо ли предпринимать какие-либо меры на своих административных территориях в связи с произошедшим, а также рекомендации Министерства обороны по взаимодействию с жителями.

Как уже сообщалось, в субботу в Резекненском крае обнаружены обломки прилетевшего из Беларуси российского беспилотного летательного аппарата военного назначения, это подтвердило Министерство обороны.

Потерпевший крушение в Гайгалавской волости Резекненского края российский дрон был начиненным взрывчаткой беспилотником типа Shahed, признало руководство Национальных вооруженных сил (НВС).

После падения дрон был деактивирован НВС, и в настоящее время проводится его углубленный анализ. Боевая часть дрона не взорвалась после его падения.

По словам руководства НВС, полученная информация указывает на то, что проникновение дрона в Латвию не рассматривается как явная военная эскалация против страны, и целью дрона не была Латвия. На протяжении всего инцидента латвийские силы обороны следили за ситуацией, сотрудничая с партнерами по НАТО.

На вопрос о том, что свидетельствовало о том, что дрон не представлял угрозы для Латвии, командующий НВС Леонид Калниньш ответил, что явной эскалации не было зафиксировано, а наблюдение за ситуацией не означало, что дрон был обнаружен только в месте его падения. Была получена обширная информация от зарубежных партнеров, и на основании анализа этих данных НВС пришли к выводу, что дрон не был целенаправленно направлен на Латвию.

Командующий НВС не прокомментировал, сколько взрывчатки перевозил дрон и какие могли бы быть последствия, если бы он упал на жилое здание. В то же время, каждый может увидеть параллели с тем, что происходит в войне России против Украины, где используются подобные беспилотники.

На просьбу уточнить, почему дрон все же не был сбит, Калниньш ответил, что НВС следили за ситуацией с самого начала, когда беспилотник был замечен в соседней стране. Для принятия решения об уничтожении летящего объекта существует определенная процедура, согласно которой НВС должны быть полностью уверены, что это не гражданский объект, например, дельтаплан. Также необходимо быть уверенным, что объект соответствует условиям для уничтожения.

К тому же существуют и другие возможности - такие как принудительная посадка летательного аппарата или использование методов радиоэлектронной борьбы. У Латвии есть такие инструменты, но в целом эти технологии в мире находятся на стадии развития, и у латвийской пограничной службы нет большого количества таких устройств, отметил Калниньш. "Мы не стреляем по всему, что видим на границе. Были случаи, когда белорусские беспилотники случайно залетали в Латвию," подчеркнул командующий НВС.

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