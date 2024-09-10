Дрон типа "Shahed", который приземлился в Резекненском крае 7 сентября следовало сбить, а коммуникация и действия ответственных должностных лиц были запоздалыми и скорее соответствовали менталитету 1940 года, заявил бывший министр обороны Артис Пабрикс (Latvijas Attīstībai) агентству LETA.

По мнению Пабрикса, этот инцидент оставляет негативное впечатление как во внутренней, так и во внешней политике.

Внутри страны было приложено много усилий, чтобы показать, что государство серьезно относится к обороне и не допустит повторения событий 1940 года (тогда лидер Латвии Карлис Улманис заявил: "Я останусь на своем месте, а вы оставайтесь на своих"). "Примерно: оставайтесь на своих местах, все хорошо, все спокойно, не беспокойтесь. Это неправильно," — подчеркнул Пабрикс, добавив, что и в других странах НАТО российские дроны не были сбиты.

Пабрикс признал, что, хотя он не знает всех деталей произошедшего по понятным причинам, он считает, что конкретный дрон в этой геополитической ситуации определенно следовало сбить, чтобы показать свою позицию как латвийскому обществу, так и потенциальным противникам.

Экс-министр обороны также сказал, что в латвийском приграничье нет подразделений ПВО каждые десять километров. Если Министерство обороны признало, что дрон был замечен уже в Беларуси и пролетел около 100 километров по территории Латвии, то, зная скорость Shahed, у Национальных вооруженных сил (NBS) был некоторый запас времени, пояснил Пабрикс. По его мнению, за это время можно было найти средства на земле для нейтрализации дрона. Также временной запас дает достаточно возможностей для поднятия самолетов НАТО, базирующихся в Лиелварде, отметил Пабрикс.

Пабрикс согласился, что дрон не должен был быть уничтожен ракетами с самолета, но его можно было нейтрализовать другими средствами, например, пулеметом с самолета. Также такой аппарат можно нейтрализовать с земли с помощью пулеметов, системы ПВО ближнего действия "RBS-70" или зенитной ракетной системы "Stinger".

Конечно, при нейтрализации есть риски, связанные с местом падения, но что пришлось бы делать, если бы Shahed упал в Резекне или в лагере солдат и взорвался, — риторически спросил бывший министр.

"Сухой остаток таков, что коммуникация не должна была быть как в 1940 году. Коммуникация и практические действия были запоздалыми и скорее соответствовали менталитету 1940 года. Дрон следовало сбить, чтобы противник видел, что мы не позволим ему летать здесь, а союзники видели нашу реакцию. Нельзя допустить ситуации, как в Румынии, где дрон пролетел, прошел через страну, а затем повернулся к Украине и там убил людей," — подчеркнул Пабрикс.

Говоря о дальнейших шагах, Пабрикс отметил, что государству следует серьезно укрепить восточную границу противовоздушной обороной. Если НВС не справляется на 100%, необходимо срочно запросить у союзников дополнительные средства и оборудование для сбивания таких дронов, подчеркивает Пабрикс. Также, по его мнению, следует продолжать давление на союзников в сотрудничестве с государствами, разделяющими такую же позицию, чтобы предоставить Украине больше прав и возможностей для действий на территории России.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !