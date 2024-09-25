Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") прокомментировала в эфире программу "900 секунд" на канале TV3 ревизию Госконтроля, которая выявила, что Министерство земледелия вложило 3,1 млн евро в создание сети зарядных станций для электромобилей, использовав при этом средства нерационально и вопреки планам развития. Почему так получилось, по мнению премьера, нужно спрашивать у бывших министров земледелия Каспарса Герхардса (Национальное объединение) и Дидзиса Шмитса ("Объединенный список").

Виноваты предшественники - политические оппоненты?

Силиня указала на своих нынешних политических оппонентов, когда ее попросили прокомментировать возможную ответственность нового директора Государственной канцелярии Райвиса Кронберга, который ранее, до последнего назначения и повышения в должности, был госсекретарем Министерства земледелия. Кронбенгс был назначен правительством Силини на должность главы Госканцелярии недавно. При этом, по словам Силини, Кронбергс начал работать в должности госсекретаря Минземледелия, когда проект зарядных станций для электромобилей уже был начат. Поэтому, по мнению премьера, "очень важно также понять замысел этих двух политических должностных лиц [Герхардса и Шмитса], почему было необходимо продвигать проект таких станций".

Напомним, что Национальное объединение и "Объединенный" список", которых представляют эти бывшие министры, сейчас работают в оппозиции.

Премьер-министр положительно оценила начатую нынешним министром земледелия Армандом Краузе (Союз "зеленых" и крестьян проверку, цель которой - оценка ответственности должностных лиц возглавляемого им ведомства создании сети зарядных станций для электромобилей. Это также позволит выявить возможные юридические и административные нарушения, допущенные при реализации проекта.

"На данный момент, пока эта проверка не проведена, мне трудно указать на кого-то конкретного, но я думаю, что политики того времени могли бы пролить больше света на то, почему было принято такое решение", — заявила Силиня.

Кронбергс защищает проект

Как сообщалось ранее, глава Госканцелярии Райвис Кронбергс защищает продвигаемый им проект создания зарядных станций для электромобилей, который продвигал как госсекретарь Минземледелия, невзирая на острую критику Госконтроля.

Комментируя выводы ревизии, Кронбергс отметил, что "ситуация плохая, она не блестящая", но он поддерживает самую идею и суть таких зарядных станций.

Кронбергс заявил, что старался довести этот проект до конца и реализовать его, несмотря на трудности — пандемию, проблемы с поставками, начало войны в Украине — поскольку в отрасли требуется соблюдать показатели "Зеленого курса" и климатические цели, а также выполнять их. "Мне не приходило в голову, что я могу отменить этот проект," — сказал Кронбергс.

Высокопоставленный чиновник отметил, что частично согласен с тем, что зарядных станций слишком много, но как регламент, так и закон о закупках требуют, чтобы из десяти арендованных или купленных машин, пять были электрическими. "Мы не можем поступить иначе. И согласно плану, по которому автомобили в отрасли будут заменяться, за пять лет сельскохозяйственный сектор достигнет этой мощности," — убежден Кронбергс.

В то же время Кронбергс заявил, что, когда он увидел общую картину проекта, сразу сказал, что акцент необходимо сместить с зарядных станций для Минземледелия на весь государственный сектор. Также чиновник считает важным то, что обеспечено региональное покрытие.

Кроме того, он указал, что проект не был остановлен, так как финансирование, выделенное Министерством земледелия, было бы потеряно. Кронбергс пообещал, что, будучи уже директором Государственной канцелярии, поможет сельскохозяйственному сектору урегулировать вопрос с зарядными станциями для электромобилей. По его мнению, этим зарядными станциями должно пользоваться не только Минземледелия, а все госуправление.

Госконтроль указывает на неэффективное использование средств

Напомним, что Госконтроль заявил: созданная Минземледелия сеть зарядных станций для электромобилей не соответствует текущим и будущим потребностям автопарка министерства, а установленные зарядные устройства не соответствуют техническим возможностям в выбранных местах.

Член совета Государственного контроля Инга Вилка отметила, что ранее незапланированная, но профинансированная в 2022 году из государственного бюджета сеть зарядных станций для электромобилей Министерства земледелия не соответствует ни перспективным потребностям ведомства, ни техническим условиям. К тому же ее стоимость оказалась слишком высокой. Вилка подчеркнула, что стремление Минземледелия следовать Зеленому курсу было использовано скорее как предлог для неэффективного и нецелесообразного использования государственных средств.

Сеть состоит из 52 зарядных устройств, установленных в 42 пунктах, но техническое решение - неподходящее для нужд министерства.

Ревизия выявила, что выбранный конкурсной комиссией вариант установки только высокомощных зарядных станций (более 22 кВт) не соответствует плановым документам государственной политики и практике экспертов отрасли.

Ревизия показала, что установка необоснованно высоких и несоразмерных требований к предмету закупки ограничило конкуренцию.

Требования к закупке предоставили преимущества единственному претенденту, что позволило предложить сравнительно высокие цены как на зарядные устройства, так и на материалы и работы, что привело к заключению общей договоренности. По осторожным оценкам ревизоров, удорожание зарядных устройств составляет около 600 000 евро, отмечает Государственный контроль.

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