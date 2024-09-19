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Министр земледелия Армандс Краузе поручил оценить ответственность чиновников министерства за неэкономное создание сети зарядных станций для электромобилей. Также министерство готово содействовать более широкому использованию этой зарядной сети в государственном секторе.

Министр поручил искать виновных

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