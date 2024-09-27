Президент Латвии Эдгар Ринкевич в ходе своего рабочего визита в Нью-Йорк встретился с президентом США Джо Байденом и первой леди Джил Байден. Об этом Ринкевич сообщил в социальной сети "X".

"Спасибо, президент Байден и госпожа Байден, за прекрасный прием в Нью-Йорке и вашу постоянную поддержку Латвии на протяжении всех этих лет", - написал Эдгар Ринкевич.

Thank you, President Biden and Mrs Biden, for the wonderful reception in New York and your continuous support to Latvia throughout those years.



📷 The White House pic.twitter.com/zvDygOsu2g — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 27, 2024

С 17 по 27 сентября президент Латвии находится с рабочим визитом в США.

В начале поездки Ринкевич вместе с министром экономики Латвии Виктором Валайнисом (Союз "зеленых" и крестьян) и делегацией предпринимателей посетил штат Калифорния, а с 22 по 27 сентября - участвовал в 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Цель визита в Калифорнию - повышение конкурентоспособности Латвии, расширение экспортных рынков латвийских компаний и привлечение инвестиций. Президент вместе с сопровождающей делегацией посетил несколько ведущих высокотехнологичных компаний мира.

В рамках 79-й сессии Генеральной ассамблеи Ринкевич провел двусторонние встречи с лидерами 13 стран.

Во время встреч президент обсудил с партнерами двусторонние отношения, сотрудничество в международных организациях, поддержку Украины, ситуацию на Ближнем Востоке, а также поддержку кандидатуры Латвии на непостоянное место в Совете Безопасности ООН на 2026–2027 годы.

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