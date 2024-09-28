Первые велоштативы в новых электропоездах чешской компании Škoda Vagonka могут появиться в начале следующего года, а общая стоимость проекта снизилась на 25,8% - с 1,198 миллиона евро до 888 600 евро, сообщили агентству LETA представители Pasažieru vilciens (PV).

В PV отметили, что на данный момент заключен договор с производителем и заказаны все необходимые материалы и детали для установки велоштативов. Поставка материалов запланирована на ноябрь, в декабре могут быть оборудованы первые поезда, а также будет проведена сертификация установленных штативов.

Таким образом, первые электропоезда с велоштативами могут выйти на линию уже в начале следующего года. Планируется, что первые три электропоезда будут оборудованы производителем, а остальные - техническими специалистами PV под контролем производителя. При таком подходе PV прогнозирует, что все электропоезда будут оборудованы велоштативами к маю следующего года, а стоимость проекта сократится более чем на 300 000 евро.

Представители PV добавили, что оснащение поездов велоштативами включает в себя не только их установку, но и демонтаж существующих сидений и замену их на откидные, замену отделяющей перегородки в зоне входа в поезд, чтобы пассажир с велосипедом мог удобно дотолкать его до штатива, а также размещение информационных пиктограмм на полу поезда. После этого решение должно быть сертифицировано.

В каждом электропоезде будут размещены 12 велоштативов - по шесть в каждом головном вагоне. Пассажиры получат возможность поставить велосипеды горизонтально, закрепив их специальными ремнями. В горизонтальной позиции напротив складных кресел под двумя из крюков можно будет поставить четыре велосипеда.

Соответственно, пассажиры смогут выбрать способ установки: поставить два велосипеда вертикально и остальные четыре горизонтально, либо четыре велосипеда вертикально с помощью крюков.

Ранее планировалось, что первые велоштативы появятся в новых электропоездах в конце лета. Представители PV отметили, что приведение в порядок договорных процедур заняло больше времени, чем планировалось изначально, включая организацию закупок. В то же время в этот период были решены вопросы о финансировании проекта. Было достигнуто решение, что 85% стоимости будет финансироваться из средств европейских фондов.

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