В пятницу, 30 августа, Кабинет министров принял решение перенаправить средства Европейского фонда Когезии, обеспечив также софинансирование государства, на установку во всех 32 новых электропоездах Škoda Vagonka штативов для перевозки велосипедов. Также в новых электричках появятся места, где могут находиться как детские, так и инвалидные коляски.

На заседании правительства министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") заверил, что все 32 электропоезда прибудут в Латвии к концу года (сейчас на линиях уже 18 составов, на 1 августа в Латвию прибыли 29 составов). Планируется, что до третьего квартала во всех 32 электричках появятся штативы для перевозки велосипедов. Дизайн и оборудование составов будут изменены так, чтобы в поездах появились и места не только для велосипедов, но и для инвалидных колясок, а также детских колясок, пообещал министр сообщения.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), вспомнив о сбоях в движении новых электричек в начале года, спросила Бришкенса,

будет ли все в порядке с поездами предстоящей зимой, когда понизится температура воздуха. Министр сообщения сказал, что все необходимые ремонты проводятся, и проблем быть не должно.

Важно отметить, что на внеочередном заседании правительства был рассмотрен документ, предусматривающий использование европейских средств на проект "Закупка поездов без эмиссии - электропоездов", реализуемый для достижения цели "Содействие устойчивой мультимодальной мобильности при способствовании использования электропоездов" в рамках Программы Когезии Европейского союза на 2021-2027 года. В рамках этой программы, как говорится в аннотации к документу, общая сумма доступного финансирования составляет 81, 759 млн евро, из которых средства Фонда Когезии не превышают 66,98 млн евро, а средства госбюджета Латвии - не менее 14,77 млн евро.

Как следует из правил, утвержденных Кабинетом министров, речь идет о перераспределении средств в рамках европейской программы. В документе говорится, что 1 572 082 евро будут направлены на оборудование в новых электричках велоштативов. Как известно, вскоре после того, как новые электропоезда вышли на линии, выяснилось, что в поездах по непонятной причине - и вопреки заявленной государством цели развития микромобильности и велодвижения - не оказалось штативов для перевозки велосипедов. Как следует из документа, Министерство сообщения должно еще будет получить добро - позитивный ответ от Еврокомиссии - на внесение подобных поправок в Программу политики Когезии ЕС на 2021-2027 годы. В случае, если добро получено не будет, Министерство сообщения должно проинформировать правительство и выступить с новыми предложениями.

Напомним, что 20 августа правительство обсуждало прогресс с освоением фондов в ЕС. Министерство финансов указало на проблемы с соответствующими проектами Министерства сообщения. Министры говорили в этом контексте и о проблемах, связанных с проектом Rail Baltica. Ведь проекты Министерства сообщения связаны с инвестициями в железнодорожную инфраструктуру. Министр сообщения Каспар Бришкенс продолжал настаивать на том, что есть возможность получить от ЕС деньги на Рижскую линию Rail Baltica, а премьер Эвика Силиня сказала, что ЕС отказался финансировать часть проекта, предусматривающую соединение основной трассы с Ригой.

По итогам бурной дискуссии, Министерству сообщения было указано, что нужно до 3 сентября внести поправки в ведомственный план освоения средств еврофондов. Спешка связана с тем, что в 20-х числах сентября Латвии необходимо отчитаться перед Брюсселем об освоении средств, и проблемы одного ведомства - Минсообщения - могут стать проблемой для всего государства.

В пятницу, 20 августа, было неожиданно созвано внеочередное заседание Кабинета министров. Приняв в открытой части заседания правительства решение о перераспределении европейских средств на установку велоштативов в новых поездах, министры перешли к заслушиванию в закрытой части информационного доклада министра сообщения Каспара Бришкенса. Тема доклада в опубликованной на сайте Кабинета министров повестке дня заседания не указана.

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