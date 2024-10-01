Гражданин Латвии, миллиардер Петр Авен обратился с заявлением в Государственную полицию с просьбой начать уголовный процесс против недавно получившего латвийское гражданство Димитрия Саввина за намеренное распространение заведомо ложных выдумок и клевету. Об этом сообщили агентству LETA представители Авена.

Адвокат Янис Розенбергс заявил, что, по словам его клиента, целью таких с большой вероятностью ложных данных - было добиться политических и юридических ограничений для Авена не только в Латвии, но и в Европе, а также в других странах.

В заявлении утверждается, что Саввин опубликовал в своем профиле в социальной сети Facebook несколько принижающих Авена сообщений, не соответствующих действительности.

Также в заявлении упоминается информация, прозвучавшая в программе "De Facto" Латвийского телевидения от 29 сентября, что, возможно, Саввин мог получить финансирование от зарегистрированного в Литве фонда "Cooperation for Democracy", основанного живущим в Израиле миллиардером Леонидом Невзлиным, за распространение этих клеветнических сообщений.

Саввин, который еще до 2015 года прибыл в Латвию как политически преследуемый беженец, позже выучил латышский язык и недавно прошел натурализацию. В программе "De Facto" Саввин заявил, что выступает против Авена только потому, что считает его "представителем пятой колонны". Саввин также категорически опроверг, что коммуницирует с Невзлиным.

"De Facto" также упоминала Саввина как председателя совета ассоциации поддержки русских эмигрантов "AREM".

Как уже сообщалось, 12 сентября Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал результаты своего расследования, согласно которым заказчиком нападения на соратника лидера российской оппозиции Алексея Навального Леонида Волкова был Леонид Невзлин - живущий в Израиле предприниматель и бывший представитель руководства нефтяной компании "ЮКОС".

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