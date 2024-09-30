Анатолий Блинов, который подозревается в организации нескольких нападений на соратников Алексея Навального по просьбе, предположительно, миллиардера Леонида Невзлина пытался через латвийские СМИ и подкуп журналистов организовать нападки на олигархов-конкурентов Невзлина. Об этом сообщает LSM-Plus со ссылкой на передачу de facto телеканала LTV.

Передача получила от Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) фрагменты переписки между Блиновым и Невзлиным. Они свидетельствуют, что Невзлин (бывший член руководства российского нефтяного гиганта ЮКОС - ред.), через Блинова "сливал" информацию для публикаций на портале jauns.lv, принадлежащем издательству Rīgas viļņi. При этом одна негосударственная организация, основанная создателем сайта kompromat.lv Леонидом Якобсоном, в прошлом году получила финансирование от Фонда Невзлина в Литве.

В середине сентября 2024 года ФБК опубликовал расследование, основанное на переписке между Блиновым и Невзлиным. По этим материалам, проживающий сейчас в Израиле Невзлин организовал покушение на лидера ФБК Леонида Волкова в Вильнюсе, а также другие нападения на сторонников фонда Навального. Кроме того, Невзлин при помощи Блинова планировал своего рода диверсии против других бывших российских олигархов - например, Владимира Гусинского или гражданина Латвии Петра Авена.

Атака на Олега Дерипаску через jauns.lv?

По данным переписки, летом 2023 года Блинов пытался уговорить Невзлина стать участником связанного с недвижимостью в Испании бизнеса латвийского предпринимателя Петериса Шмидре. Блинов писал Невзлину, что у него вскоре ожидается онлайн-встреча "с женой Шмидре, которая владеет всей жёлтой прессой Латвии". Супруга Шмидре - Айя Шмидре - председатель правления издательского дома Rīgas Viļņi.

В начале сентября 2023 года Невзлин поинтересовался у Блинова, может ли кто-то разместить статью в Испании или Латвии так, "чтобы нас не видно было, но чтобы заметили", "про Гуся (Гусинский - ред), FBI и Дерипаску (находящийся под санкциями российский олигарх-миллиардер Олег Дерипаска, - ред.)".

Через две недели Блинов переслал свою переписку из Signal с Эдвином Ракицкисом. Так зовут руководителя новостного отдела портала jauns.lv, который входит в состав Rīgas Viļņi. Судя по переписке, они созваниваются, а позже журналист обещает, что "будет стараться написать про Дерипаску" и "найти правильный подход".

Затем Блинов попросил "1,5 тысячи" за работу журналиста, а публикация самой статьи, по его словам, будет бесплатной ("Статья (не платили), от супруги Шмидре - жест доброй воли")). 25 сентября 2023 года, Блинов отправил Невзлину ссылки на статьи портала jauns.lv на русском и латышском языках с комментарием – "Начало положено".

Ракицкис в телефонном разговоре с De facto подтвердил, что переписка подлинная. По его словам, в редакцию до этого поступило анонимное электронное письмо, которое и было использовано для публикации.

Петерис Шмидре в телефонном разговоре заявил, что Блинова не помнит, а с Невзлиным у него никаких дел не было. "Нет, ну, кто такой Невзлин я, конечно, знаю, но не в связи, так сказать, со мной. Также как Ходорковского и Жириновского приблизительно, так я его знаю", — сказал Петерис Шмидре.

Айя Шмидре в письменных ответах De facto утверждает, что Блинова не знает и никогда с ним не встречалась. "Этот анонимный источник я передала в редакцию, чтобы связались и провели первоначальное исследование, что является обычным действием работы СМИ. Насколько мне известно, журналист связался и подготовил статью по этой информации, которую можно было проверить. Если Блинов взял с Невзлина за это деньги – могу сказать только "поздравляю"", — сказала Айя Шмидре.

Атака на Петра Авена через kompromat.lv?

В середине ноября Невзлин сообщил Блинову, что "латвийские ребята" просили переслать новость, в которой первый раз появляются имена участников кампании Borjomi. В ней упоминается, что в прокуратуры Литвы и Латвии поданы заявления о нарушениях санкционного режима со стороны компании IDS Borjomi Europe (акционеры - Михаил Фридман и Петр Авен). В Литве заявление поступило от журналиста Леонида Якобсона, а в Латвии – от председателя правления ассоциации поддержки российских эмигрантов АРЭМ Димитрия Саввина.

В социальных сетях как владельца портала kompromat.lv Якобсона, так и только что получившего латвийское гражданство Саввина можно найти подтверждение, что такие заявления действительно были.

LTV отмечает, что гражданская инициатива Саввина выглядит скоординированной с Невзлиным или с каким-то из его сотрудников. Одно из сообщений Блинова Невзлину похоже на отчет по работе, в котором кто-то от первого лица рассказывает, что в четырёх видеороликах – двух на латышском, двух на русском – вызывает Авена на публичную дискуссию на латышском языке.

Основанное Саввиным и Якобсоном общество Bonum Publicum в прошлом году получило 22 тысячи евро в виде пожертвований от зарегистрированного в Литве фонда Cooperation for Democracy с оборотом в 1,7 миллионов евро в прошлом году. Его основателем, судя по информации с домашней страницы фонда, является Невзлин.

Саввин, прибывший в Латвию в 2015 году как политический беженец, позже выучил латышский язык и недавно натурализовался. Он уверяет, что выступает против Авена только потому, что считает его представителем пятой колонны, а также категорически отрицает коммуникацию с Невзлиным. О пожертвовании его фонда Саввин не знал, поскольку в объединении Bonum Publicum является всего лишь сотрудником, Якобсон же входит в правление.

Леонид Якобсон на вопросы De facto – как о пожертвованиях от фонда Невзлина, так и о совпадениях в деятельности Bonum Publicum и планах Невзлина – не ответил, сославшись на занятость по семейным обстоятельствам. Основанный Невзлиным литовский фонд на электронное письмо De facto с вопросами о возможной коммуникации Невзлина с Якобсоном и Саввиным, а также о пожертвовании их обществу, ничего не ответил.

В опубликованном 30 сентября на портале kompromat.lv открытом письме глава правления "Bonum Publicum" Леонида Якобсона и соучредителя орагнизации Дмитрия Саввина утверждается, что "ФБК — это структура, последовательно лоббирующая интересы путинских олигархов, и в том числе — олигарха Авена, проживающего в настоящее время в Латвии". А потому попытки представить "нашу (Саввина и Якобсона) расследовательскую и общественную работу Саввина и Якобсона как "заказ Невзлина" нелепы".

С Анатолием Блиновым, утверждают авторы письма, они ни в какой форме не общались и не вели дел. Сообщается, что НГО "Bonum Publicum" — организация в рамках латвийского законодательства. А "расследовательская работа в отношении П. Авена" - "часть общенациональной борьбы против пропутинских элементов, которую ведет сегодня Латвийское государство". Утверждается, что "все, кто публично оперируют материалами "переписки Невзлина" до того, как этому делу будет дана правовая оценка судом европейской страны, вольно или невольно участвуют в спецоперации ФСБ и лоббистов олигарха Авена из ФБК".

Невзлингейт: Сговор, поджог и нападения от Литвы до Аргентины Напомним, в расследовании ФБК со ссылкой на переписку между бывшим совладельцем компании ЮКОС Леонидом Невзлиным (проживает в Израиле) и Анатолием Блиновым (вероятно, проживает в Польше, бывший адвокат, в 2006 году был осужден в РФ за мошенничество, - ред.) в мессенджере Signal, говорится, что Невзлин заказал нападение на российского оппозиционера, одного из руководителей ФБК Леонида Волкова в Вильнюсе 12 марта этого года, но обещанные за него 250 тысяч долларов не заплатил. Нападавшие - двое польских граждан - и посредник - гражданин Беларуси - были в апреле задержаны в Польше и находятся под арестом. Переписку ФБК передал Андрей Матус, криминальный решала, связанный с ФСБ РФ, информатор финансируемого Михаилом Ходорковским расследовательского проекта "Досье". Он работал на Невзлина, по его словам, уже три года. По словам Матуса, Невзлин приказал ему отнять телефоны у Блинова и других участников сговора и уничтожить их, чтобы замести следы. Телефоны Матус отнял, но испугался, что после их уничтожения его убьют, и решил обнародовать переписку за деньги. В переписке упоминается, что Невзлин и Блинов сговаривались не только о нападении на Волкова, но и о его возможном похищении и доставке в РФ через Латвию по морю. Там же говорится об организации как минимум двух нападений - на директора ФБК Ивана Жданова в Швейцарии и жену экономиста Максима Миронова в Аргентине. ФБК утверждает, что Невзлин также заказал поджог бетонной копии ШИЗО, в котором сидел Алексей Навальный, установленной в Вильнюсе. Исполнитель этой хулиганской выходки арестован. По версии газеты Dienа, Блинова (его также называют "человек в Риге") поддерживал как минимум один бывший сотрудник Госполиции Латвии Дмитрий Челебий, известный в узких кругах как "серый банкир" и "решала". The Insider называет его "обнальщиком" и утверждает, что именно он является непосредственным организатором нападения на Леонида Волкова. Кроме того, судя по обнародованным скринам, Невзлин и Блинов обсуждали возможность подкупа должностных лиц в Латвии с целью возбудить уголовное дело против бывшего исполнительного директора ФБК Владимира Ашуркова. Сам Ашурков рассказал Delfi,что в марте этого года его допрашивали в Лондоне две высокопоставленных сотрудницы Госполиции Латвии и прокурор рижской прокуратуры. Опрос был связан с несостоявшейся покупкой особняка в Лондоне, который принадлежал признанному неплатежеспособным латвийскому банку PNB, ранее бывшего в собственности семьи живущего в Лондоне финансиста из России Григория Гусельникова. Подробнее читайте - Заказ на уголовное дело? и А причем тут фонд Навального? Delfi обратился за комментариями к Гусельникову и в Госполицию Латвии, но ответов пока не получил. Прокуратура Латвии заявила, что комментариев в связи с заявлениями ФБК давать не будет до оценки всех выдвинутых обвинений.

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