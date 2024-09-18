Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис пообещал расследовать возможные факты коррупции в латвийских правоохранительных органах, связанные с деятельностью Леонида Невзлина против ФБК. Ранее в расследовании фонда говорилось о возможном сговоре между Невзлиным и его помощником Анатолием Блиновым с целью возбуждения уголовного дела против Владимира Ашуркова, нападения на Леонида Волкова, его похищении и вывозе через Латвию в Россию по морю. Президент Литвы ранее также заявил, что его страна ответственно рассмотрит обвинения в адрес Невзлина.

"Латвия очень серьезно и ответственно оценивает содержащиеся в фильме утверждения команды погибшего в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального о том, что сотрудники латвийских правоохранительных органов, возможно, за взятки могли помочь бывшему представителю руководства российской нефтяной компании "ЮКОС" Леониду Невзлину совершать выпады против оппозиционеров Кремля," - заявил 18 сентября министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис в интервью программе "900 секунд" на телеканале ТВ3.

Напомним, как ранее писал Delfi, в расследовании ФБК говорится, что бывший совладелец компании ЮКОС, гражданин России и Израиля Леонид Невзлин и его посредник Анатолий Блинов, обсуждали в онлайн-переписке возможность возбужения в Латвии уголовного дела против исполнительного директора ФБК Владимира Ашуркова. Блинов утверждал, что дело можно возбудить за 50 тыс. евро. В его сообщении написанном осенью 2023 года, и опубликованном ФБК, упоминался банк BIB. Презентер расследования Мария Певчих заявила, что латвийские правоохранительные органы допрашивали Ашуркова в Лондоне.

Сам он сообщил Delfi, что в марте он встретился со старшим инспектором Госполиции Татьяной Гординой, прокурором Дмитрием Троицким и главным инспектором Инесе Хофмане. Их интересовала несостоявшаяся покупка британской недвижимости, ранее принадлежавшей банку PNB.

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"Могу сказать, что определенные факты включены [в фильм], но они абсолютно не связаны с этим событием. Действия были предприняты в рамках совершенно другого уголовного процесса, и была проведена проверка, но она не имеет никакого отношения к этому", - сказал сегодня министр Козловскис.

По словам главы МВД, создается впечатление, что создатели фильма "собрали коктейль" из различных фактов, пытаясь вести некую взаимную игру, в результате чего обвинения, выдвинутые в адрес представителей латвийских правоохранительных органов, не соответствуют действительности. Однако все факты расследуются, и как только появятся результаты, Козловскис пообещал проинформировать общественность.

Отметим, что ни в расследовании ФБК, ни в интервью Ашуркова Delfi никаких обвинений в адрес правоохранительных органов Латвии выдвинуто не было. Речь идет лишь о том, что Невзлин и Блинов обсуждали такую возможность.

Главный содержанием расследования является сговор между Блиновым и Невзлиным с целью совершения нападения на одного из руководителей ФБК Леонида Волкова, произошедшего 12 марта этого года в Вильнюсе. Там также сказано, что Анатолий Блинов предлагал Леониду Невзлину вывезти одного из руководителей ФБК Леонида Волкова в Россию на судах, нанятых в Латвии. Об их аренде он, якобы, даже смог договориться.

Врочем, министр Козловскис признался, что фильм не смотрел и только приблизительно знает его содержание.

Пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука подтвердила агентству LETA, что прокуратуре известно о доступном в публичном пространстве документальном фильме, в котором, среди прочего, утверждается, что команда бывшего соратника владельца "ЮКОСа" Михаил аХодорковского могла подкупить латвийских полицейских и прокуроров с целью возбуждения уголовных дел против российских оппозиционеров. В прокуратуре отметили, что до тех пор, пока заявления, изложенные в фильме, не будут тщательно проверены, никаких комментариев по этому делу не будет.

В пресс-центре Госполиции сообщили, что правоохранительным органам известно о документальном фильме и сделанных в нем заявлениях, которые также затрагивают полицию.

"Категорически отвергаем заявления о возможной коррупции в полиции. Госполиция воздержится от комментариев до окончания проверки компететными органами", - заявили в полиции.

В понедельник президент Литвы Гинтанас Науседа заявил , что Литва поддерживает оппозицию Путинскому режиму в России и ответственно рассмотрит обвинения в адрес Леонида Невзлина. "Литва будет государством, в котором сможет свободно действовать свободная оппозиция, находиться в безопасности, и это дело чести нашего цивилизованного демократического государства", - сказал он

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