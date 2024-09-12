Нападение на соратника российского политика Алексея Навального Леонида Волкова в Вильнюсе в марте этого года организовал экс-совладелец нефтяной компании ЮКОС и общественный деятель Леонид Невзлин. Об этом в своем расследовании сообщает Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).

ФБК ссылается на данные, которые передал им источник вскоре после атаки на Волкова. Он утверждал, что политика собирались похитить и вывезти на территорию РФ. Один из сценариев предполагал, что оппозиционера доставят в Ригу, а оттуда на корабле — в Россию. По словам источника, ему известно о планах напасть и на главу отдела расследований ФБК Марию Певчих.

Источник передал команде Навального скриншоты переписки (как утверждается, с Невзлиным), а также снятые от первого лица видео нападений на соратника политика Ивана Жданова в Швейцарии и жену близкого к ФБК экономиста Максима Миронова в Аргентине. Также в переписке обсуждаются детали этих атак, а также порча инсталляции "ШИЗО", которую команда Навального устанавливала в Вильнюсе, Праге и других европейских столицах.

Как поясняет ФБК, подлинность переписки подтверждают, в частности, стилистические и грамматические сходства сообщений с твитами Невзлина, а также входящие в массив данных скриншоты его переписки с Певчих. К схожим выводам пришли журналисты-расследователи Михаил Маглов и Христо Грозев, в которым соратники Навального обратились за консультацией.

В разговоре с Певчих собеседник представился Андреем Матусом. Расследовательница назвала своего собеседника "решалой" и "мутным типом". "И тем удивительнее, что этот Матус вдруг рассказывает мне, что уже три года как работает на [Михаила] Ходорковского", — отметила Певчих.

Волков и Жданов встретились с Матусом в Черногории. Источник указал, что организатором покушения на Невзлина был гражданин РФ Анатолий Блинов, который, по его словам, живет в Риге. За нападение Невзлин обещал Блинову 250 тысяч долларов, но не заплатил эти деньги. Затем экс-совладелец ЮКОС попросил Матуса отобрать у организатора и исполнителей их телефоны, на которых были переписки с Невзлиным. Именно так эти материалы оказались в распоряжении Матуса, а затем у ФБК. Источник расследователей также дал Волкову и Жданову послушать один из своих разговоров, как он утверждал, с Невзлиным. Представители ФБК узнали на записи голос Невзлина.

Матус также утверждал, что соратник Ходорковского находился "в плотном контакте" со следователем по делам Навального, благодаря чему заранее знал о переводах оппозиционера из одной колонии в другую. Подтвердить эту информацию расследователям ФБК не удалось.

Позднее Матус "испарился", поскольку, по словам соратников Навального, он рассчитывал получить за полный архив данных вознаграждение или помощь в решении визовых вопросов. Команда Навального предложила своему собеседнику стать свидетелем по делу о нападении на Волкова и жену Миронова, которое расследуется в Польше, и принять участие в программе защиты свидетелей при юридической поддержке ФБК. Через несколько недель после того, как Матус перестал отвечать на сообщения, те же фрагменты переписки с Невзлиным появились в публикации пропагандистского RT.

Во фрагменте этого массива данных, оказавшемся в распоряжении команды Навального, говорится, что Невзлин и Блинов "за взятку" открыли в Латвии уголовное дело против бывшего исполнительного директора ФБК Владимира Ашуркова. Как сам Ашурков рассказал Певчих, в марте его вызывали в качестве свидетеля на допрос в Лондоне, где помимо британских правоохранителей присутствовали их коллеги из Риги.

"Невозможно на полном серьезе рассуждать, что Ходорковский не в курсе, не знает и не понимает, чем Невзлин занимается. Ходорковский и Невзлин неотделимы друг от друга", — заявила Певчих. Она отметила, что запросила их комментарии до публикации расследования: Невзлин отрицает свою причастность к нападению на Волкова, Ходорковский проигнорировал просьбу о разговоре.

ФБК заявляет, что известили правоохранительные органы стран, в которых бывает Леонид Невзлин, об информации, которая стала им известна. "Мы готовы передать все записи, все доказательства и дать показания в суде", - говорится в расследовании ФБК. По данным осведомленного источника Delfi, близокого к ФБК, сведения о возможном участии Невзлина в покушении на Леонида Волкова были переданы правоохранительным органам вовлеченных стран более недели назад, до публикации расследования.

На момент выхода публикации пресс-секретарь Михаила Ходорковского Максим Дбар не ответил на звонок Delfi и не прочел сообщения с запросом на комментарий. Леонид Невзлин запрос на комментарий Delfi в соцсети X проигнорировал.

На Волкова напали вечером 12 марта. Вооруженный молотком неизвестный подкараулил политика, когда он выходил из машины около своего дома в Вильнюсе. Волкову удалось отбиться от нападавшего, но в результате покушения он получил множественные травмы ног.

Предполагаемых исполнителей и организатора покушения на политика задержали спустя месяц. По данным польских властей, ими оказались граждане этой страны, близкие к сообществу местных футбольных фанатов.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !