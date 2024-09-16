Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что "ответственно взвесит" утверждения Фонда борьбы с коррупцией о причастности экс-совладельца "ЮКОСа" Леонида Невзлина к нападению на российского оппозиционера Леонида Волкова в Вильнюсе. Слова литовского лидера приводит агентство BNS.

"Мы всегда будем поддерживать оппозицию, которая борется с режимом Путина, мы очень ответственно будем взвешивать все заявления о том, кто и что организовал", — заявил Науседа.

Также президент Литвы заверил представителей российской и белорусской оппозиции, что его страна останется местом, где они "смогут действовать свободно и в безопасности". "Это дело чести нашего цивилизованного и демократического государства", — подчеркнул литовский лидер.

На Леонида Волкова, близкого соратника российского политика Алексея Навального, напали вечером 12 марта около его дома в Вильнюсе. Вооруженный молотком злоумышленник нанес оппозиционеру многочисленные травмы рук и ног. В апреле в Польше по подозрению в нападении на Волкова были задержаны граждане этой страны.

На прошлой неделе ФБК опубликовал расследование, в котором обвинил в организации этого нападения Леонида Невзлина, экс-совладельца компании "ЮКОС", общественного деятеля и соратника Михаила Ходорковского. Команда Навального отметила, что передала имеющиеся у них доказательства в правоохранительные органы стран, где бывает Невзлин. Он сам позднее выпустил заявление, в котором заявил о непричастности к атаке на Волкова.

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