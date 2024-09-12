Политик и предприниматель Михаил Ходорковский прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о возможной причастности Леонида Невзлина к нападению на бывшего директора Anti-Corruption Foundation (ACF, международный ФБК) Леонида Волкова и его похищения для "вывоза в Россию".

В видеоролике, опубликованном в Telegram-канале Ходорковского в четверг, 12 сентября, экс-глава ЮКОСа заявил, что ему "неизвестна никакая информация об этих нападениях за пределами того, что публиковалось в открытых источниках". Нападения на Леонида Волкова и жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову, в организации которых ФБК обвинил также Невзлина, он назвал "отвратительными преступлениями". "Эти преступления должны быть досконально расследованы, а виновные в них наказаны.

Если ФБК желают доказательно меня в чем-то обвинить, они могут пойти в суд. А не хитровывернуто гадить на репутацию", - добавил он.

Наконец, Михаил Ходорковский написал, что Леонид Невзлин - его многолетний "бизнес-партнер, соратник и друг", однако он не может и не хочет "предвосхищать его позицию", так как "в политическом смысле" они идут "разными путями".

Обвинения же в адрес Невзлина он прокомментировал следующим образом: "Тут можно сделать два предположения. Либо это правда, и тогда Леонид Невзлин сошел с ума. Либо это фсбэшная провокация и фейк, на который потрачено много денег". Он добавил, что склоняется ко второй версии и не понимает, почему авторы расследования "уверенно выбирают" первую.

В то же время, Ходорковский уточнил, что готов принять результат расследования "правоохранительных органов и суда демократических стран", даже если он не будет совпадать с его версией. Он добавил, что, по его информации, и Невзлин, и Фонд борьбы с коррупцией уже обратились в полицию.

ФБК - о возможной причастности Невзлина к нападению на Волкова

В четверг, 12 сентября, ФБК опубликовал на своем YouTube-канале расследование, в котором обвинил предпринимателя и общественного деятеля Леонида Невзлина в подготовке покушения на Леонида Волкова, нападения на Александру Петрачкову и нескольких акций, направленных против ФБК и его ключевых фигур.

Как рассказала в видеоролике председательница Anti-Corruption Foundation Мария Певчих, на связь с их организацией самостоятельно вышел человек по имени Андрей Матус, связанный с Леонидом Невзлиным. Он предоставил им скриншоты переписок в мессенджере Signal, которую вел человек, чьи данные совпадают с данными живущего в Польше юриста Анатолия Блинова с человеком, записанным как Леонид Невзлин; а также записи телефонных разговоров с человеком, голос которого звучит похоже на голос Невзлина. В них, в частности, обсуждались детали нападений на Леонида Волкова в Литве и жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову в Аргентине. Как утверждает ФБК, именно Блинов организовал нападение на бывшего директора ACF по заказу Невзлина.

Сообщается, что Леонид Невзлин якобы остался недоволен результатами нападения на Леонида Волкова и не заплатил его исполнителям обещанные 250 тысяч долларов. После этого между Невзлиным и Блиновым, как утверждается, возник конфликт, который было поручено уладить Андрею Матусу. По его словам, он должен был отобрать у Блинова и его соратников телефоны, которые использовались для организации нападения. Однако позднее он решил не отдавать их Невзлину, а связаться с ФБК. В ролике при этом отмечается, что мотив Матуса неясен, а интересовали его деньги и помощь в "визовых вопросах" со стороны фонда.

В видео говорится, что для проверки достоверности предоставленных данных фонд обратился к двум журналистам-расследователям: Михаилу Маглову из изданий "Проект" и "Агентство" и Христо Грозеву из Der Spiegel и The Insider.

Кроме Леонида Невзлина в расследовании ФБК упомянут политик и бизнесмен Михаил Ходорковский. В опубликованном видеоролике Мария Певчих говорит о его тесных связях с Невзлиным и утверждает, что тот "как минимум его покрывает". В заключении она призывает "всех, кто в любом качестве сотрудничает со структурами Михаила Ходорковского, перестать это делать до выяснения обстоятельств и степени его личной вовлеченности и осведомленности о преступлениях человека, которого он называет больше, чем родственником".

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