Вчера бывший российский олиграх Михаил Ходорковский дал первое развернутое интервью, посвященное "Невзлингейту", расследованию "Фонда по борьбе с коррупцией" (ФБК) в котором его давний партнер Леонид Невзлин обвиняется в заказе ряда нападений на российских политэмигрантов из "Фонда по борьбе с коррупцией". Ходорковский заявил, что материалы расследования ФБК "выглядят достоверно", однако он не хочет им верить.

Нападения на трех человек, в том числе на женщину с ребенком, совершенные в трех странах - Литве, Аргентине и Швейцарии, а также поджог макате ШИЗО Алексея Навального в Вильнюсе и попытку заказать уголовное дело против одного из бывших руководителей ФБК в Латвии Ходорковский назвал "непрагматичным действием".

Ходорковский сказал, что Леонид Невзлин в разговоре с ним отрицал свою причастность к нападениям и пообещал ему сотрудничать со следствием. Тем не менее Ходорковский заявил о своей готовности "носить передачки в тюрьму" Невзлину.

Интервью Ходорковского российскому журналисту в изгнании Александру Плющеву продолжалось более часа. Большая часть его была посвящена нападкам на ФБК и его руководителей Марию Певчих и Леонида Волкова (именно на него в марте этого года было совершено нападение, предположительно по заказу Невзлина).

Во время интервью Михаил Ходорковский, обычно крайне спокойный и уверенный в себе, демонстрировал признаки серьезного душевного волнения.

Он также сообщил, что собирался подать на ФБК в суд в Великобритании с требованием защиты своей деловой репутации, однако передумал, чтобы не наносить "второй удар по российской оппозиции". Тем не менее, по его словам, он сделает это если сложится ситуация, когда у него "не останется вариантов".

Отметим, что расследование ФБК не содержит каких-либо обвинений против Михаила Ходорковского лично. В нем лишь говорится, что, вопреки разнонаправленной политической риторике, Михаил Ходорковский и Леонид Невзлин продолжают вместе заниматься политическими проектами.

Этот факт Ходорковский подтвердил, однако, по его словам, доля Леонида Невзлина составляет лишь 10%.

Он также зfявил, что Невзлин - не российская оппозиция, а сам он ее "существенный элемент". Он, по его словам, помогает людям выстраивать компромиссы и организовывать коалиционные процессы.

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