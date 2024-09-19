Как передает российский оппозиционный Telegram-канал "Сирена", польская прокуратура сообщила о помещении под временный арест Анатолия Блинова - вероятного посредника в организации серии нападений на российских оппозиционных политиков в изгнании, заказчиком которых может быть бывший российский олигарх Леонид Невзлин, проживающий в Израиле. Об этом телеграм-каналу сообщила Анна Адамяк, пресс-секретарь генерального прокурора Польши.

Согласно информации издания, Блинов был арестован на три месяца. По каким именно статьям его обвиняют, пока не известно. Дело ведет департамент по борьбе с организованной преступностью.

Арест Анатолия Блинова может иметь далеко идущие последствия для Латвии и Литвы. Напомним, в опубликованном 12 сентября расследовании ФБК, основанном на переписке между Леонидом Невзлиным и Анатолием Блиновым, якобы проживавшим в Риге речь идет о возможном сговоре между Невзлиным и Блиновым с целью совершения нападения на Леонида Волкова в Вильнюсе в марте 2024 года - тогда двое польских граждан избили Волкова молотком и сломали ему руку. Блинов рассчитывал получить с Невзлина 250 тысяч евро за это нападение, но Невзлин денег не заплатил.

Если следовать переписке, Невзлин и Блинов обсуждали различные способы убийства Леонида Волкова, а также план похищения и вывоза его на арендованных в Латвии двух судах в Россию. Они так же обсуждали возможность возбуждения в Латвии за взятку размером в 50 тыс долларов или евро уголовного дела против бывшего исполнительного директора ФБК, инвестиционного банкира Владимира Ашуркова, с 2015 года проживающего в Великобритании в статусе политического беженца.



ФБК передал переписку правоохранительным органам вовлеченных стран. По данным Delfi, это произошло задолго до ее публикации.

Переписку исследовали журналист-расследователь российского оппозиционных изданий "Проект" и "Агентство" Михаил Маглов и журналист-расследователь Der Spiegel и The Insider Христо Грозев. "Агентство" сообщило, что их анализ доказал достоверность переписки. 13 сентября The Insider опубликовал результаты исследования переписки, подтверждающие ее подлинность. Христо Грозев заявил, что уверен в ее подлинности на 97%.

Леонид Невзлин и Михаил Ходорковский, также упоминающийся в расследовании, как спонсор Невзлина, отрицали свою причастность к нападениям. Однако, в прошедшую субботу, 14 сентября, Невзлин через подконтрольный ему телеграм-канал SOTA сообщил, что, якобы, еще 5 августа обратился с заявлением в правоохранительные органы Литвы с заявлением, в котором попытался свалить ответственность на Блинова.

В среду, 18 сентября, министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис пообещал расследовать возможные факты коррупции в латвийских правоохранительных органах, связанные с деятельностью Леонида Невзлина против ФБК. Прокуратура Латвии заявила, что комментариев в связи с заявлениями ФБК давать не будет до оценки всех выдвинутых обвинений.

В понедельник, 16 сентября, президент Литвы Гинтанас Науседа заявил , что Литва ответственно рассмотрит обвинения в адрес Леонида Невзлина.



В прошедшую пятницу Delfi направил запрос в полицию с просьбой уточнить, возбуждено ли уголовное дело против Владимира Ашуркова, и если да, то кем и по каким обвинениям. Кроме того, Delfi также попросил полицию и прокуратуру уточнить, на каком основании проводился допрос Владимира Ашуркова в Лондоне и из каких источников и в каком объеме финансировалась поездка. Ответ редакция пока не получила.

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