Национальная (генеральная) прокуратура Польши сообщает, что на прошлой неделе Анатолию Блинову было предъявлено обвинение в организации избиения Леонида Волкова 12 марта 2024 года в Вильнюсе. Мазовецкое (центральное) отделение польской Нацпрокуратуры совместно с Агентством внутренней безопасности Польши ведет многостороннее расследование, касающееся, среди прочего, нападений на сотрудников ФБК в других странах. По делу проходят 8 подозреваемых.

Напомним, Анатолий Блинов упоминается в расследовании ФБК, опубликованном 12 сентября, как основной организатор нападений на руководителей ФБК и других лиц в Литве, Швейцариии Аргентине, а также других преступлений, вероятно включающих в себя подкуп должностных лиц в Латвии.

Согласно данным расследования ФБК, Блинов организовывал преступления по заказу бывшего российского олигарха Леонида Невзлина, многолетнего партнера другого бывшего российского олигарха - Михаила Ходорковского. Невзлин и Блинов подробно обуждали преступные планы в переписке в мессенджере Signal. Переписку передал ФБК "решала", посланный Невзлиным отобрать телефоны у исполнителей преступлений. ФБК передал ее следственным органам до публикации расследования. Подлинность переписки подтвердили несколько журналистов-расследователей, в том числе Христо Грозев. Он уверен в ее подлинности на 97%.

Невзлин и Ходорковский сначала отрицали свое участие в преступлениях и заявляли, что ничего не знали о них. Однако, через день после публикации расследования Невзлин сообщил, что обратился с заявлением в литовскую полицию, в котором обвинил Блинова в провокациях.

Сообщение польской нацпрокуратуры может свидетельствовать о том, что переписка между Блиновых и Невзлиным активно используется в уголовном расследовании. До публикации расследовани ФБК Блинов не упоминался правоохранительными органами Польши, как возможный подозреваемый.

Как сообщает польская нацпрокуратура, Анатолий Блинов (в сообщении прокуратуры он указан как Анатолий Б., а Леонид Волков как Леонид В.) был задержан в Польше на следующий день после публикации расследования ФБК - 13 сентября. Прокурор Мазовецкого отделения департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Нацпрокуратуры в Варшаве предъявил ему три обвинения, включая обвинение в организации нападения на Леонида Волкова по мотивам национальной принадлежности (гражданства) и политической деятельности, совершенное группой лиц по предварительному сговору (Ст.18 §1 и 119 §1 УК Польши, до 5 лет заключения).

Нацпрокуратура также подтвердила предыдущие сообщения о том, что Блинов был арестован на 3 месяца решением Окружного суда Варшавы.

Расследование ведется совместно с Агентством внутренней безопасности Польши (контрразведка, борьба с организованной преступностью, терроризмом, коррупцией, конрабандой оружия и наркотиков), является многосторонним и касается также других нападений на других сотрудников ФБК. Следственные действия охватывают события, произошедшие как в Европе (включая Вильнюс), так и в Северной и Южной Америке, говорится в заявлении Нацпрокуратуры Польши.

Арестованным ранее (3 апреля 2024 года) в Варшаве участникам нападения Игорю С. и Максимилиану К. предъявлены обвинения в применении насилия и причинения средней тяжести вреда здоровью в отношении Леонида Волкова на основании его гражданства и политической деятельности (Ст. 119 §1, 157 §1 и 11 §2 УК Польши, до 5 лет заключения).

Прокуратура также, сообщила, что с апреля этого года были задержаны еще несколько человек. Среди подозреваемых шестеро поляков, один белорус и один россиянин - Анатолий Блинов.

Ранее министр внутренних дел Латвии и президент Литвы заявили, что все факты, содержащиеся в расследовании ФБК будут расследованы.

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