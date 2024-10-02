В среду, 2 октябя, Рижское самоуправление в микрорайоне Дрейлини начало маркировку первых мест с безопасными убежищами, которые предусмотрены для защиты жителей в случае стихийных бедствий или военной угрозы. Были обозначены убежища в детском саду Dzilniņa и трех соседних многоквартирных жилых домах. Во всех зданиях есть подходящие подвальные помещения. В целом в Риге есть около 400 муниципальных и государственных зданий, где можно организовать безопасные убежища, сообщили порталу Delfi в Рижской думе.

"Мы заботимся о безопасности рижан, поэтому Рига системно и тщательно решает вопросы гражданской обороны. Я уверен, что сеть убежищ и безопасных мест для укрытия должна быть децентрализованной, чтобы в кризисной ситуации человек мог быстро найти убежище. Муниципалитет продолжает проверять и приводить в порядок подвальные этажи принадлежащих ему зданий - школ, детских садов, социальных центров и других мест. Призываю жителей также сделать это в своем жилье, в том числе в многоквартирных домах", - подчеркнул мэр Риги Вилнис Кирсис.

Между тем, вице-мэр Риги Линда Озола заявила, что в ближайшие месяцы рижане будут все чаще видеть в городе зеленые знаки, маркирующие безопасные убежища.

"В ходе первого этапа планируем подготовить и обозначить 134 объекта, которые находятся в собственности самоуправления. По оценкам Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), в распоряжении муниципалитета есть помещения, где в чрезвычайной ситуации временное убежище может быть предоставлено до 50 000 людей. В то же время в течение всего этого года мы планируем утвердить механизм возврата налога на недвижимость для коммерсантов, которые будут готовы подготовить и предложить свои помещения в качестве мест безопасного убежища, например, подземные парковки, склады и похожие помещения", - отметила Озола.

Между тем, руководитель Рижского управления гражданской обороны и оперативной информации Гинтс Рейнсонс ранее заявил в интервью Латвийскому радио, что до сих пор нет точных данных о том, на сколько жителей Риги хватит безопасных убежищ в случае стихийного бедствия или военной угрозы.



По его словам, теоретические расчеты показывают, что в рижских убежищах смогут разместиться чуть более 40 000 человек, но эти данные пока не полные, поскольку они основаны только на площади убежищ. На практике же необходимо проинспектировать конкретные объекты, чтобы определить практически используемую площадь, исключая котельные, вводы электричества и другие места, непригодные для временного размещения.

По словам Рейнсонса, в столице подходящими или частично подходящими являются убежища в 134 муниципальных объектах и 104 объектах госучреждений. На данный момент самоуправление сосредоточилось на приведении в порядок существующих убежищ.

Как сообщил представитель самоуправления, например, количество мест в убежищах домов социального ухода в три раза превышает число постояльцев, а в детском саду вместимость немного меньше, чем число всех воспитанников.

Учитывая неполные данные, Рейнсонс не смог ответить на вопрос о том, сколько в Риге убежищ, чтобы сказать, что в кризисной ситуации все смогут найти место для укрытия. Однако он отметил, что нужно стремиться к тому, чтобы в убежищах можно было разместить не менее 100% жителей, поскольку в чрезвычайной ситуации количество людей может измениться.

"В случае угрозы государству, к нам бы обязательно приехали люди из других городов. Если бы был какой-то отток из Риги, кто-то все равно бы приехал. Поэтому нужно учитывать опыт Финляндии, где, по крайней мере, в Хельсинки вместимость убежищ составляет 113%", - заявил Рейнсонс.

В сотрудничестве с государственными учреждениями в Риге продолжится работа над проверкой потенциальных мест для убежищ, а сейчас муниципалитет приступил к следующему этапу - маркировке этих мест в городской среде, чтобы каждый житель знал, где находится ближайшее укрытие.

Знаки убежищ будут установлены у зданий, подвальные или подземные этажи которых VUGD признала полностью или частично пригодными для этих целей. Эти места не будут публично доступны ежедневно, если этого не требует назначение здания и помещения, например, подвал учебного заведения будет открыт только для сотрудников и учеников ежедневно, но не для посторонних посетителей.

Убежища или места безопасного укрытия в случае возникновения угрозы предназначены для снижения воздействия взрыва, обломков, теплового излучения или радиоактивного загрязнения. Они могут создаваться и устанавливаться в подвалах или на цокольных этажах различных сооружений (например, в подвалах жилых домов, на подземных автостоянках и т. д.). Убежища должны находиться рядом с рабочими местами, жильем и учебными заведениями, чтобы люди как можно быстрее добрались до них.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !