Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) продолжает обследовать объекты, которые могли бы служить убежищами, а к началу декабря около тех объектов, которые соответствуют требованиям убежища полностью или частично, должны быть размещены указатели. При этом финансирования на приспособление и ремонт убежищ по-прежнему нет.