Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) продолжает обследовать объекты, которые могли бы служить убежищами, а к началу декабря около тех объектов, которые соответствуют требованиям убежища полностью или частично, должны быть размещены указатели. При этом финансирования на приспособление и ремонт убежищ по-прежнему нет.
Самоуправление Цесисского края начало изучать ситуацию с убежищами сразу после вторжения России в Украину в 2022 году — раньше, чем этим занялось государство. В крае обследовано 395 жилых домов и 61 общественное здание.
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