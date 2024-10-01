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Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) продолжает обследовать объекты, которые могли бы служить убежищами, а к началу декабря около тех объектов, которые соответствуют требованиям убежища полностью или частично, должны быть размещены указатели. При этом финансирования на приспособление и ремонт убежищ по-прежнему нет.

Самоуправление Цесисского края начало изучать ситуацию с убежищами сразу после вторжения России в Украину в 2022 году — раньше, чем этим занялось государство. В крае обследовано 395 жилых домов и 61 общественное здание.

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