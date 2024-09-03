Развитие государственной системы убежищ планируется проводить в основном за счет средств ЕС. При этом "зеленый свет" на это финансирование пока не давался. "[Это будет] вопрос нашего красноречия. Мы должны суметь попасть в Евросоюзе к тем людям, которые отвечают за распределение финансирования, и суметь их убедить", - сказал в передаче Spried ar Delfi парламентский секретарь Министерства внутренних дел Игорь Раев.

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) проводит обследование подвалов государственных и муниципальных зданий, чтобы оценить их пригодность для организации убежищ в час Х. К середине августа проверили почти половину зданий из списка - только 13,5% из них полностью отвечают критериям убежищ. Однако, как заявили участники передачи, если перевести все "частично соответствующие" здания в категорию "соответствующих", укрытием будут обеспечены уже 400 000 человек, а это 20% населения Латвии.

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