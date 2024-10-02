Во вторник, 1 октября, территории Латвии достигла новая зона осадков, которая принесла во многие районы дождь, однако в этот раз к осадкам добавились песок и пыль. В сухую погоду и из-за юго-восточного ветра Латвии достигли пылевые облака из региона Каспийского и Черного морей, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

В приземном слое воздуха не зафиксирована повышенная концентрация пыли, качество воздуха хорошее, сообщили в центре.

Эта пыль в основном перемещается высоко в облаках, а на землю попадает вместе с дождем, именно поэтому во вторник на автомобилях и других поверхностях небольшой слой грязи.

Пылевые облака в Латвии можно наблюдать время от времени, но не часто, подчеркнули в LVĢMC.

В апреле Латвии достигла пыль из пустыни Сахара.

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