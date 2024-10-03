Во вторник, 8 октября, в 18:00 с маршем от Сейма до Кабинета министров планируется протест против намерения правительства сократить размер взносов во второй уровень пенсионной системы.

Неприемлемо латать дыры в государственном бюджете за счет будущих пенсий, заявил в интервью агентству LETA организатор марша Янис Свемпс, который также участвовал в выборах в Европейский парламент от Новой консервативной партии (JKP).

По мнению Свемпса, в результате снизятся будущие пенсии, и это "определенно не будет способствовать уменьшению выплат в конвертах".

"Этим маневром правительство отнимает у будущих пенсионеров в среднем не менее 10 000 евро из капитала их пенсий", — обосновал идею провести марш Свемпс.

Ранее сообщалось, что правительство 19 сентября одобрило изменения в налогах на рабочую силу, которые предусматривают повышение ставок подоходного налога с населения (IIN), минимальной заработной платы и необлагаемого минимума, компенсируя это увеличением акцизного налога и некоторых других налогов.

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