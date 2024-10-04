Какие места могут послужить убежищем в случае опасности? Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) совместно с сотрудниками муниципальной полиции в настоящее время продолжает проверять здания и подвалы. В Валмиере уже проверено более 80% объектов, но, по данным муниципалитета, почти ни один из них не соответствует минимальным требованиям к убежищам. Об этом сообщает LSM.lv.

В прошлом году в Валмиере после ремонта открылась служебная гостиница Auseklis. Это одно из зданий, которое, как сообщил специалист по гражданской обороне местной муниципальной полиции Имантс Силанжс, может частично соответствовать требованиям.

"Не отвечало [требованиям] то, что там есть окна, но их можно закрыть мешками с песком, зато есть вентиляция, туалеты, души и отопление", - сказал он.

Здания оцениваются в соответствии с разработанными для потенциальных убежищ рекомендациями. Председатель Валмиерской краевой думы Янис Байкс (Valmierai un Vidzemei), заявил, что даже минимальные требования этих рекомендаций трудно выполнить, так как требуют больших денег.

"Я просто зачитаю пару мест из минимальных технических требований, которые должны быть выполнены: хорошо, квадратные метры, это окей, значит - должны быть два герметичных выхода, аварийный выход в виде туннеля, специально оборудованное отдельное помещение для электрогенератора, водоснабжение, система канализации, содержание кислорода должно быть обеспечено. Это означает отдельную принудительную вентиляцию, защиту от обрушения. Сейчас мы даже не можем наклеить никаких наклеек, потому что, учитывая эти рекомендации, мы не отвечаем ни одной из них. На данный момент, если мы приведем в порядок подвалы, сделаем какие-то другие минимальные улучшения, мы могли бы просто привести в порядок много мест, именно это сделали литовцы. Мы можем это обеспечить в будущем, в новых постройках, а с существующими зданиями мы ничего подобного сделать не можем", - сказал Байкс.

Начальник Управления гражданской обороны VUGD Улдис Кеверс пояснил, что для того, чтобы убежище частично соответствовало требованиям, существует всего три основных условия.

"Чтобы помещение не затопило, второе - чтобы помещение было физически доступным и чтобы в нем не было магистральных инженерных сетей. Вот тогда помещение будет частично соответствовать требованиям и в нем смогут укрыться люди", - отметил он.

Образовательные учреждения считаются приоритетными в крае, и, по словам Байкса, эти дополнительные рекомендации в случае школ и детских садов требуют огромных затрат.

"Значит, нужно разделить их на отдельные помещения или отделения, где смогут находиться дети из разных возрастных групп, затем нужно оборудовать игровые площадки, а потом туалет на 15 детей, в школах - на 30 детей. Мы провели расчеты, так как на данный момент, если посмотреть на все детские сады в Валмиере, ни один из них не соответствует этим требованиям, и мы даже не можем организовать что-то подобное ни в одном подвале, в принципе, все нужно строить полностью с нуля. Мы подсяитали, что одна школа на 600 детей - ее строительство обойдется почти в миллион [евро]", - пояснил глава Валмиерского края.

Байкс также подчеркнул, что у муниципалитетов сейчас не самые толстые кошельки и им придется затянуть пояса сразу в нескольких областях, поэтому без финансирования будет сложно реализовать идею о создании убежищ. По оценке Байкса, при подготовке убежищ было бы полезно учесть опыт Украины.

"Там, где ты живешь или работаешь, в одном и том же здании, потому что у вас даже нет времени добежать до соседнего места, это означает, что в каждом здании подвал должен быть приведен в порядок, вычищен, в такой порядок, чтобы человек мог просто переждать момент угрозы; везде используют существующие подвалы, закрывают окна песком, смотрят, можно ли какую-то стену забетонировать. Но мы, простите, преувеличиваем, мы написали, что должны ездить на "мерседесе", но деньги у нас есть только на 20-летний "опель". Поэтомы мы пытаемся разумно привести в порядок то, что у нас есть, чтобы было, куда людям пойти и где укрыться", - сообщил Байкс.

Какова в целом ситуация в стране с проверенными государственными и муниципальными зданиями и их соответствиям разработанным рекомендациям для убежищ? О результатах проверок рассказал Улдис Кеверс: "Сейчас 53% зданий соответстуют или частично соответствуют требованиям, а общая вместимость соответствующих или частично соответствующих требованиям зданий по всей стране рассчитана на 439 тысяч жителей".

Следующим шагом после обследования потенциальных убежищ будет их обозначение в городской среде путем установки специальных знаков.

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