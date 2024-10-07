Предложение президента страны Эдгара Ринкевича о применении финансовых санкций к учреждениям, которые неэффективно использовали бюджетные средства, стоит рассмотреть, заявил министр финансов Арвилс Ашерденс ("Новое Единство") агентству LETA.

В то же время министр финансов отметил, что необходимо тщательно оценить применимость таких санкций, чтобы они не повлияли на жизненно важные государственные функции или программы, осуществляемые такими учреждениями, например, в области образования или здравоохранения.

Министерство финансов поддерживает идею, что использование средств налогоплательщиков должно быть максимально эффективным, и нерациональные траты недопустимы. Инициатива президента заключается по сути в том, что ответственность, которую сейчас несет должностное лицо, будет расширена на все учреждение.

Ашерденс указал, что в Латвии Госконтроль - это ответственное ревизионное учреждение, которое выясняет законность и целесообразность использования финансовых средств и имущества госучреждениями. Ответственность за использование средств несут руководитель и ответственные лица соответствующего учреждения.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), комментируя предложение президента Эдгара Ринкевича, отметила, что необходимо оценить, как санкции за нерациональные траты повлияют на получателей услуг — жителей, предпринимателей и неправительственные организации. Она добавила, что еще не обсудила данную инициативу с президентом, но планирует сделать это на ближайшей встрече.

Как уже сообщалось, президент во вторник, 1 октября, в интервью программе "900 секунд" на канале TV3 заявил, что к учреждениям, нерационально расходующим деньги, возможно, следует применять финансовые санкции.

Ринкевич предложил задуматься о создании системы, которая бы предусматривала действия в случае выявления неэффективных трат.

Президент выразил мнение, что, возможно, к таким учреждениям можно было применять следующую санкцию - не увеличивать бюджет на определенную часть.

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