К учреждениям, которые нецелесообразно тратят деньги, возможно, следует применять финансовые санкции, заявил президент Эдгар Ринкевич в интервью на передаче "900 секунд" телеканала TV3.

Президент призвал подумать о системе, которая должна действовать, если выявляются неэффективные траты.

Ринкевич, рассуждая о такой системе, сказал, что, возможно, учреждения, допустившие такие траты, должны подвергаться финансовым санкциям, то есть их бюджеты не будут увеличены на определённую сумму.

"И тогда ищите ресурсы и экономьте внутри", — сказал президент, подразумевая, что это может быть одним из вариантов решений.

По словам Ринкевича, прежде уже действовала такая практика.

Как уже сообщалось, в ходе аудита Госконтроля выяснилось, что Министерство земледелия неправильно и нецелесообразно использовало 3,1 миллиона евро на создание сети зарядных станций для электромобилей, не действуя в соответствии с планами развития.

Директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс защищает проект, который сам продвигал, будучи в то время госсекретарем Минземледелия. Комментируя выводы аудита, Кронбергс отметил: "Ситуация плохая, она не блестящая". Однако он поддерживает саму идею и сущность создания таких зарядных станций.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") заявила, что вопросы по поводу этого проекта, раскритикованного ревизорами, необходимо задать вопросы бывшим миниcтрам земледелия Каспару Герхардсу (Национальное объединение) и Дидзису Шмитсу ("Объединенный список").

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