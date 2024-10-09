Как и год назад, латвийские университеты остались за пределами тысячи лучших высших учебных заведений планеты по версии составителей рейтинга Times Higher Education.

По оценке THE, в последней версии рейтинга на 2025 год Рижский технический университет (РТУ) и Латвийский университет (ЛУ) делят 1001-1200 места. Те же позиции они занимали и год назад. В тысячу лучших университетов мира ЛУ последний раз попал в рейтинге 2023 года, РТУ — 2019-го.

Также в список THE вошли Университет Страдыня и Латвийский университет бионаук и технологий. Они расположились в рейтинге за пределами первых 1500 строчек.

Лучшим университетом в странах Балтии аналитики THE признали Тартуский университет (группа 301-350). Далее идут Таллинский технологический университет (Талтех; входит в группу 601-800) и Литовский университет наук о здоровье в Каунасе (801-1000).

В глобальном рейтинге лидером девятый год подряд стал Оксфордский университет. На второй строчке расположился Массачусетский технологический институт, на третьей — Гарвардский университет. Лучший результат среди вузов, расположенных в Евросоюзе, показал Мюнхенский технический университет (26-е место).

Рейтинг THE публикуется с 2004 года, в последние годы партнером составителей выступает нидерландское научное издательство Elsevier. Аналитики учитывают 18 критериев, среди которых качество преподавания, исследовательская среда, цитируемость научных работ, взаимодействие с промышленными предприятиями и международное сотрудничество.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !