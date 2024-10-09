"Наше государство очень четко сформулировало в связи со всеми событиями последнего времени на Ближнем Востоке. Эта позиция высказывалась как с трибуны Генеральной ассамблеи ООН, когда я выступал, так и премьер-министром, министром иностранных дел в интервью, в переговорах с партнерами. И это ясно. Мы ясно и категорично осуждаем террористические акции всех видов против Израиля. Террористический акт ХАМАС 7 октября был бесчеловечным и брутальным, и у Израиля есть полностью все права на самооборону при соблюдении международного военного права, без сомнения. Мы видим, как ситуация сейчас развивается в Газе, и мы заявили, что политическое урегулирование в долгосрочно - это единственный путь к разрешению этой очень комплексной ситуацию", - напомнил позицию государства Ринкевич: " Я думаю, с учетом того, что государство очень ясно сформулировало позицию, всем государственным должностным лицам, особенно в исполнительной власти, существенно ее придерживаться. Очень-очень тщательно оценивая, в каких мероприятиях принимать участие. Мы с премьер-министром говорили об этом. У нас по многим вопросам инициатив очень ясен подход правительства и дисциплина, которая устанавливает, как министрам реагировать на различные приглашения, как высшим должностным лицам министерств реагировать. Я думаю, что правительству не только по другим вопросам, но и по этому вопросу следовало прийти к единому подходу. О том, какие мероприятия, каких уровней мероприятия можно было бы посещать. Понимаю, что г-н Швинка и парламентский секретарь министерства, и депутат Сейма - с депутатом Сейма все немного иначе. Но я бы призвал в дальнейшем придерживаться единого подхода в вопросах такой инициативы, вызывающей такую очень острую и противоречивую реакцию в обществе. Но конкретный случай, конечно, должны оценивать непосредственные начальники г-на Швинки".