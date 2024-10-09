В субботу в мероприятии памяти погибших мирных жителей Палестины на Эспланаде участвовал и парламентский секретарь Министерства обороны Атис Швинка ("Прогрессивные"), что вызвало резкую реакцию в социальных сетях.

По мнению организаторов акции, страны Евросоюза, в том числе Латвия, продают стране-агрессору, то есть Израилю, оружие, информационные технологии и другую продукцию, способствуя тем самым "оккупации палестинских территорий и продолжению геноцида в Газе". Организаторы призвали народ Латвии выступить против соучастия страны в этом геноциде.