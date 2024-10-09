В 2025 году на съемку иностранных фильмов в Латвии может быть выделено 7,5 миллиона евро, сообщили порталу Delfi в Министерстве финансов.

В среду, 9 октября, состоялась встреча представителей Министерства экономики, Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA), киноиндустрии и Минфина, на которой обсуждались дополнительные меры поддержки иностранных кинопроектов в Латвии. Для поддержки отрасли планируется в законе о госбюджете предусмотреть ряд условий для увеличения финансирования.

"Решением Кабинета министров по предложению министра экономики министру финансов можно увеличить ассигнования на 2025 год на съемки новых зарубежных фильмов и софинансирование организации нового крупного мероприятия. Также можно будет увеличить установленные в законе о госбюджете максимально допустимые объемы для увеличения софинансирования в 2026 и 2027 годах", - заявили в Минфине.

Предложение предусматривает, что софинансирование не будет превышать 30% от общих приемлемых затрат на новый проект иностранного фильма и 20% от приемлемых затрат на организациюкрупных новых мероприятий. Увеличение финансирования должно быть одобрено Комиссией Сейма по бюджету и финансам (налогам).

По мнению Минфина, предложение обеспечит стабильное и прогнозируемое финансирование для развития киноиндустрии и привлечения зарубежных кинопроектов.

Согласно плану, в 2025 году объем финансирования достигнет 7,5 миллиона евро, в 2026 году - 7,9 миллиона евро. В свою очередь, в 2027 году финансирование составит 8,3 миллиона евро.

В ходе встречи было достигнуто соглашение о том, что для оказания необходимой поддержки отрасли и реализации мер Минэкономики и LIAA должны разработать порядок выделения софинансирования из госбюджета для съемки иностранных фильмов в Латвии. В свою очередь, продюсерам необходимо работать над улучшением обоснования приемлемых расходов.

Ранее в передаче Nekā personīga на телеканале TV3 сообщалось, что один из крупнейших в миое стриминговых сервисов Netflix планировал реализовать проект стоимостью 20 миллионов евро в Латвии, но, скорее всего, будет делать это в другом месте, поскольку Латвия не смогла обеспечить четкие правила игры для продюсеров, сотрудничающих с компанией.

Как сообщила Nekā personīga, чиновники решили изменить порядок привлечения инвестиций, не проконсультировавшись с киноиндустрией. Новый порядок сделает предложение Латвии неконкурентоспособным и ударит по уже реализуемым проектам, которым были обещаны гораздо большие скидки.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") обязалась найти решения по пограмме привлечения иностранных фильмо, чтобы обеспечить отрасли обещанную ранее поддержку.

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