Возможная потеря Латвией многомилионного кинопроекта международного стримингового сервиса Netflix из-за изменения условий государственной поддержки бурно обсуждалась в соцсетях. Но это не единственная потеря - из Латвии ушли и другие крупные проекты. Но шанс на позитивные изменения все же остался.

Надежда вернуть мировое кино на съемочные площадки Латвии напрямую связана с позицией кино в госбюджете на следующий год. Не вложившись, не заработаешь, считают игроки киноиндустрии. "Поймай одного жирного кота, и потом эти коты размножатся! Если получим один очень богатый бренд, то все остальные бренды подумают: "О, это безопасное место!", - объяснил в передаче Spried ar Delfi кинорежиссер и продюсер Андрей Экис, автор исключительно успешной франшизы "Свингеры", которая принесла Латвии мировую известность.

Министр экономики Виктор Валайнис подтвердил, что пожелания отрасли о создании четких условий игры в долгосрочной перспективе были услышаны, и на сейчас Министерство экономики работает над тем, чтобы в госбюджет на следующий год были включены изменения в программе привлечения иностранных фильмов.

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