В четверг, 10 октября, Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону "Об образовании", которые предусматривают запрет на использование мобильных телефонов в школах учениками 1-6-х классов. Исключение - мобильными телефонами можно будет пользоваться, если это необходимо для учебы.

Учебные заведения будут обязаны до 31 мая 2025 года разработать правила и порядок использования технических средств в учебном процессе, воспитательной деятельности и для общения.

Автор предложения о запрете использования мобильных телефонов младшими школьниками - депутат от оппозиционного "Объединенного списка" Чеслав Батня. Поправку поддержали несколько фракций Сейма, а также Латвийский профсоюз работников образования и науки, Латвийская ассоциация руководителей образовательных учреждений Латвии. Против изменений закона проголосовала только оппозиционная фракция "Стабильности".

Использование мобильных телефонов на уроках запрещено в Нидерландах, Греции и Италии, а в Германии этот вопрос обсуждается.

В новом докладе ЮНЕСКО по глобальному мониторингу образования "Технологии в образовании" странам рекомендуется установить свои условия для использования технологий в образовании, чтобы они не заменяли личное, руководимое учителем обучение.

Авторы доклада призывают страны оценить, подходят ли технологии для образовательных целей и обеспечивают ли они равные возможности для всех. В докладе говорится, что существует мало убедительных доказательств добавленной стоимости цифровых технологий в образовании, поскольку технологии развиваются быстрее, чем их можно оценить.

Хотя доступность технологий и универсальный дизайн расширили возможности обучения для людей с инвалидностью, например, с нарушениями зрения, доступ к технологиям в докладе оценивается как неравный, поскольку в мире только 40% начальных школ, 50% основных школ и 65% средних школ подключены к интернету.

В докладе также подчеркивается, что учителя часто чувствуют себя неподготовленными и им не хватает уверенности в использовании технологий в учебном процессе, а лишь в половине стран существуют стандарты для развития навыков использования информационных и коммуникационных технологий учителями.

Кроме того, отмечается нехватка регулирования и контроля качества и разнообразия, а также критикуется тот факт, что при приобретении технологий не учитывается долгосрочное влияние на государственный бюджет, благосостояние детей и планету.

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