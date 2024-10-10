С этого учебного года в школах Латвии введена новая система оценивания: отметки теперь четырех видов и разных весов. Годовая складывается оценок за тематические контрольные, которые нельзя переписывать. Автор системы директор 72-й рижской школы Павел Пестов считает, что такой подход стимулирует учиться весь год. В Эстонии школам дан выбор. Педагог Эхтеской гуманитарной гимназии Марика Крансивер считает, что запретить исправлять — это как сказать: "Мы не хотим, чтобы ты стал умнее". Объясняем еще раз, как работает новая латвийская система оценок.

Введение новой системы оценивания в Латвии несколько раз откладывали. В том числе рассматривалась инициатива выпускников одной рижской средней школы: на портале manabalss.lv они собрали больше 11 000 голосов против того, что новая система не дает возможности переписывать контрольные. Школьники утверждали, что это создает для них дополнительный стресс.

И все же, если в прошлом году основные и средние школы могли перейти на новую систему полностью или частично по желанию (многие так и сделали), то с этого учебного года система стала обязательной. Отметки теперь ставят четырех видов. Каждая может обладать со своим "весом". Отдельно могут оценивать поведение.

Переписывать контрольные больше не дают. Если ученик будет настаивать, что его недооценили, и захочет улучшить итоговую оценку, то можно сдать комбинированный тест в конце учебного года по всем пройденным темам. Но и в этом случае при коррекции будет учитываться также оценка за весь год.

Рассказываем понятно:

Как работает новая система в Латвии?

Четыре вида оценок — это как?

А школьники не путаются в этих оценках?

Что все-таки с переписыванием?

А какая практика в Эстонии?

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