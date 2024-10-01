Со следующего года могут ввести запрет на использование мобильных телефонов в школах для 1-6-х классов, но одного этого может быть недостаточно, чтобы изменить привычки использования телефонов детьми и молодыми людьми. "Ученик основной школы сидит в социальных сетях 7-8 часов. Это просто катастрофа!", - заявил в программе Spried ar Delfi глава Латвийской ассоциации руководителей образования, депутат Сигулдской думы Рудольф Калванс, призвав взять ответственность за это и родителей.

Калванс сослался на исследование программы Латвийского телевидения Aizliegtais paņemiens о том, сколько школьники пользуются мобильными телефонами, и назвал эти данные шокирующими.

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