Расходы стран ЕС на медикаменты резко выросли - и этот рост связан не с общим старением населения, а с повышением цен на лекарства. Особенно заметно подорожали лекарства для лечения рака и редких заболеваний, пишет Politicо.

В Латвии, например, расходы государства на компенсируемые медикаменты для амбулаторных больных выросли со 154 млн евро в 2017 году до 260 млн евро в 2023-м. Самый резкий рост был зафиксирован между 2022 и 2023 годами (+14,3%). В Германии расходы выросли с 48,8 млрд евро в 2019 году до 50,1 млрд в 2023-м. Во Франции в 2023 году расходы на компенсируемые лекарства составили 38,5 млрд евро (+8,5% по сравнению с 2022 годом).